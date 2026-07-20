Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα για κλοπή κινητού τηλεφώνου στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου

Μία ημεδαπή γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας στον Πύργο Ηλείας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, κατηγορούμενη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα εισήλθε στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου και αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο πλευρό του νοσηλευόμενου παιδιού του.

Κατά την αστυνομία, στην προσπάθειά της να αποκρύψει την πράξη της, η κατηγορούμενη έκρυψε τη συσκευή σε γειτονικό θάλαμο. Ωστόσο, το κινητό εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και επιστράφηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της συλληφθείσας πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.