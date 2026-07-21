Μία σύγχρονη “Αντιγόνη” στο δημαρχείο της Πάτρας

Η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου φιλοξενεί στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου στο αίθριο του νέου δημαρχείου, την πολυβραβευμένη καναδική ταινία “Αντιγόνη”, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Sophie Deraspe .

Η Deraspe με ευφυή και σύγχρονο τρόπο μεταφέρει την ομώνυμη αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή στο Μοντρεάλ του σήμερα, εστιάζοντας σε μια οικογένεια προσφύγων όπου η ηρωίδα επαναστατεί ενάντια στον νόμο προσπαθώντας να αποτρέψει την απέλαση του αδελφού της.

Μέχρι τότε η Aντιγόνη είναι άριστη μαθήτρια και πρότυπο πολίτη, αλλά παραβαίνει τον νόμο, βοηθώντας τον αδερφό της να δραπετεύσει από τη φυλακή. Ο κλοιός στενεύει διαρκώς γύρω της, ενώ αυτή ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στην αστυνομία, τη δικαιοσύνη, το σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και στον πατέρα του φίλου της, του Αίμονα.

Η σθεναρή άρνησή της να συμβιβαστεί και να καταπνίξει το προσωπικό περί δικαίου αίσθημα, φέρνει την υποστήριξη των συνομηλίκων της, οι οποίοι κινητοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολύχρωμες διαδηλώσεις.

Απορρίπτοντας μια πρόταση που θα εξασφάλιζε το μέλλον της, η Αντιγόνη επιλέγει την αγάπη και την αφοσίωση στην οικογένειά της, μια οικογένεια μεταναστών…..

Σκηνοθεσία: Sophie Deraspe ·

Πρωταγωνιστούν: Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Rawad El-Zein

Η ταινία θα επαναπροβληθεί στις 9.30 το βράδυ την Πέμπτη 23 Ιουλίου στα Καμίνια (Δημοτικό Σχολείο) και την Κυριακή 26 Ιουλίου στα Ροΐτικα (Παιδικές Κατασκηνώσεις).