Πότε χάνονται τα χρήματα του Fuel Pass, μέχρι πότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε για να μη γυρίσουν πίσω στο κράτος

Λίγες ημέρες απομένουν σε όσους έχουν την προπληρωμένη κάρτα του Fuel Pass, καθώς, αν δεν αξιοποιήσουν τα χρήματα του voucher μέχρι τις 31 Ιουλίου, τότε αυτά θα επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης - ταξί.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών.

Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων, με το ύψος της επιδότησης να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κύριας κατοικίας, το είδος του οχήματος και τον τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Όσοι επέλεξαν την ψηφιακή κάρτα λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σε σχέση με εκείνους που προτίμησαν απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων

Για τους κατόχους επιβατικών οχημάτων που έχουν κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων και Θάσου, αλλά και στα νησιά Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 60 ευρώ όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Εφόσον ο δικαιούχος είχε επιλέξει την καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση περιορίζεται στα 50 ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν στην υπόλοιπη χώρα, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας, ενώ μειώνεται στα 40 ευρώ όταν επιλέγεται απευθείας τραπεζική κατάθεση.

Η επιδότηση για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα

Αντίστοιχη διαφοροποίηση προβλέπεται και για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Για όσους διαμένουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, στις Σποράδες, στη Θάσο, στη Σκύρο, στη Σαμοθράκη και στην Αμμουλιανή, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 35 ευρώ όταν χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα.

Σε περίπτωση επιλογής τραπεζικού λογαριασμού, το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 30 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους της χώρας που διαθέτουν μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω της προπληρωμένης κάρτας και στα 25 ευρώ όταν η πληρωμή πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για το Fuel Pass

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος 2102154173 λειτουργεί καθημερινά από 9:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών.

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο [email protected].