Ηδη ξεχώρισε η «Αλκηστη» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, πλησιέστερα σταθμεύει στη Δωδώνη

Μια αρχαία τραγωδία, που δεν εντάσσεται στις δημοφιλέστερες, φαίνεται να «διαφέρει» και να ηγείται των θετικών εντυπώσεων αυτό το καλοκαίρι.

Η «Αλκηστη» με τη σκηνοθετική υπογραφή του περιζήτητου Δημήτρη Καραντζά συνδέει τη θυσία της ηρωίδας με τη σύγχρονη γυναικοκτονία και έχει γόνιμη, πειραματική διάσταση. Σύμφωνα με τη Lifo περιοδεύει μια «πανέξυπνη, εκλεπτυσμένη, αλλά και γεμάτη ζωή, ρυθμούς και χιούμορ παράσταση του Καραντζά με καταπληκτικό θίασο».

Καρταρχήν πρόκειται για παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε ξαναδεί το έργο καθώς δεν ανεβαίνει τόσο συχνά. Αισθητικά και ερμηνευτικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Θεοδώρα Τζήμου, εμφανίζεται ως Θάνατος με μαύρη τουαλέτα εποχής από ταφτά με πελώρια φούστα που απλώνεται σαν εφέ. Η σκηνή είναι επικλινής και μεταλλική ενώ επικρατούν απόκοσμοι ήχοι. Ο θρήνος της Αλκηστις αποφέρει μια υπέροχη ερμηνεία από την Ηρώ Μπέζου. Πολύ εγκωμιαστικές κριτικές διαβάσαμε για τον Κώστα Νικούλι, ως Απόλλωνα.

Στους βασικούς ρόλους εμφανίζονται επίσης οι Γιάννης Νιάρρος, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιώργος Ζυγούρης.