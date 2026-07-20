ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Αντίθετο στη διενέργεια κτηνιατροδικαστικών πράξεων από ιατροδικαστές

Την έντονη αντίθεσή του στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα ανάθεσης κτηνιατροδικαστικών πράξεων σε ιατροδικαστές, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Το Επιμελητήριο, το οποίο αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα γεωτεχνικής επιστήμης και τον επαγγελματικό φορέα των κτηνιάτρων της χώρας, υποστηρίζει ότι η διερεύνηση των αιτίων θανάτου, των κακώσεων και των παθολογικών ευρημάτων στα ζώα αποτελεί αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες διαθέτουν αποκλειστικά οι κτηνίατροι.

Σύμφωνα με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργεί επιστημονικά, θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα, που είναι –όπως αναφέρει– η έλλειψη οργανωμένων δημόσιων υποδομών για την παροχή κτηνιατροδικαστικών υπηρεσιών στη χώρα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκές δίκτυο κτηνιατρικών νεκροτομείων και εργαστηρίων, ενώ οι υπάρχουσες δομές έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων.

Το Επιμελητήριο ζητά, μεταξύ άλλων, τη στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένους κτηνιάτρους, τη δημιουργία πιστοποιημένων εγκαταστάσεων και τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα καθορίζει τον αρμόδιο επιστήμονα, τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων και τα πρότυπα λειτουργίας και τεκμηρίωσης των πραγματογνωμοσυνών.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάσει τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου, στο πλαίσιο διαλόγου με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τους κτηνιατρικούς επιστημονικούς φορείς και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο –όπως αναφέρει– τη διαμόρφωση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου και λειτουργικού συστήματος κτηνιατροδικαστικής στη χώρα.