Τραγωδία στη Φωκίδα: Τρεις οι νεκροί στο τροχαίο στον Κονιακό

Τραγική είναι η κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος, καθώς, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κατέληξε και ο 60χρονος άνδρας που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

Έτσι, ο απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται πλέον σε τρεις νεκρούς. Πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα, μία 55χρονη γυναίκα και τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

πηγη nafpaktianews