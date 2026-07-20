«Οδύσσεια»: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «When I’m Home» που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας

Λίγες μέρες μετά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας « Οδύσσεια», οι Λούντβιγ Γιόρανσον και Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν επίσημα το ξεχωριστό τραγούδι τους με τίτλο «When I’m Home», με τους Τζέιμς Μπλέικ και Τράβις Σκοτ.

Το τραγούδι αποτελεί το φινάλε του πρωτότυπου σάουντρακ του κινηματογραφικού έπους του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey» (Οδύσσεια). Το «When I’m Home», που συνυπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης προσφέρει ένα ατμοσφαιρικό μείγμα πειραματικής παραγωγής και μυθικής αφήγησης.

Η συμμετοχή του Σκοτ στο μυθολογικό έπος εκτείνεται πολύ πέρα από τη μουσική του συνεισφορά. Ο καλλιτέχνης κάνει επίσης μια φυσική εμφάνιση στην ταινία, υποδυόμενος έναν βάρδο στην αρχή της ταινίας και επαναλαμβάνοντας για λίγο τον ρόλο αργότερα.

Ο Γιόρανσον είπε ότι ο Νόλαν τού ζήτησε να μη χρησιμοποιήσει ορχήστρα γιατί δεν υπήρχε την εποχή του Ομήρου και έτσι ο Σουηδός δημιουργός συνέθεσε το σάουντρακ χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά όργανα, χάλκινα γκονγκ και μεταλλικές επιφάνειες.