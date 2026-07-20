Σακίρα: Με φλογερό look Roberto Cavalli στο φινάλε του Μουντιάλ, άστραψαν 200.000 κρύσταλλα

Η αγέραστη Κολομβιανή ντίβα επέλεξε ξανά ιταλική μόδα όπως είχε κάνει και το 2010

Εκρηκτική σαν φλόγα στο γήπεδο: Τον καλό της φίλο, σχεδιαστή Fausto Puglisi, creative director της νέας εποχής του οίκου Roberto Cavalli, εμπιστεύτηκε η Σακίρα για το αποχαιρετιστήριο show του Μουντιάλ. Η 49χρονη Κολομβιανή τραγουδοποιός και performer με το χαρακτηριστικό χορευτικό λίκνισμα, ήταν super εντυπωσιακή το βράδυ της Κυριακής. Aναμφίβολα έκανε το πιο ξεσηκωτικό νούμερο στο ημίχρονο ερμηνεύοντας ξυπόλυτη το hit του πρωταθλήματος «Dai Dai». Το επάνω μέρος του φορέματος παρέπεμπε σε εξώπλατο κορμάκι με sexy ανοίγματα στολισμένο με 200.000 χρωματιστά κρύσταλλα Swarovski ενώ η φούστα διέθετε layers από φτερά.