Σακίρα: Με φλογερό look Roberto Cavalli στο φινάλε του Μουντιάλ, άστραψαν 200.000 κρύσταλλα

Η αγέραστη Κολομβιανή ντίβα επέλεξε ξανά ιταλική μόδα όπως είχε κάνει και το 2010
Εκρηκτική σαν φλόγα στο γήπεδο: Τον καλό της φίλο, σχεδιαστή Fausto Puglisi, creative director της νέας εποχής του οίκου Roberto Cavalli, εμπιστεύτηκε η Σακίρα για το αποχαιρετιστήριο show του Μουντιάλ.
Η 49χρονη Κολομβιανή τραγουδοποιός και performer με το χαρακτηριστικό χορευτικό λίκνισμα, ήταν super εντυπωσιακή το βράδυ της Κυριακής. Aναμφίβολα έκανε το πιο ξεσηκωτικό νούμερο στο ημίχρονο ερμηνεύοντας ξυπόλυτη το hit του πρωταθλήματος «Dai Dai». Το επάνω μέρος του φορέματος παρέπεμπε σε εξώπλατο κορμάκι με sexy ανοίγματα στολισμένο με 200.000 χρωματιστά κρύσταλλα Swarovski ενώ η φούστα διέθετε layers από φτερά.
Ο Ιταλός designer είχε στο μυαλό του την αγαπημένη του πόλη του Μεξικού και η ιταλική Vogue εγκωμίασε τη συμβολή του στην περίσταση. Επέλεξε για το outfit έντονο κίτρινο και ροζ που δημιουργούσαν «καυτή» πορτοκαλί εντύπωση από μακριά.
«Στόχευα σε ένα look δυναμικό, χαρούμενο, γιορτινό που να αντανακλά την ενέργεια της εμφάνισης αλλά να αντιπροσωπεύει και τη σημαντική αυτή στιγμή. Ηταν ένα παγκόσμιο γεγονός και ήθελα να φοράει κάτι διαχρονικό, αλλά ταυτόχρονα μοντέρνο, με κίνηση και χαρακτήρα». H σιλουέτα βασιζόταν σε συλλογή resort του 2025. Απαιτήθηκε χειροποίητο κέντημα 120 ωρών για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα.
Η Σακίρα ήθελε να φορέσει ιταλική μόδα και ειδικότερα Roberto Cavalli όπως είχε κάνει στο Μουντιάλ του 2010 τραγουδώντας το «Waka Waka».
«Ηταν η στιγμή που κλείνει ένας κύκλος. Τιμάμε το παρελθόν ατενίζοντας το μέλλον. Συζητήσαμε πολύ για την ατμόσφαιρα που θέλαμε να δημιουργηθεί» επισημαίνει η ίδια.
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