Πάτρα: Πρώην αντιδήμαρχοι Πολιτισμού κατά της νέας ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ

Αιχμές κατά της δημοτικής αρχής με αφορμή την παρουσίαση της νέας οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας διατυπώνουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι πρώην αντιδήμαρχοι Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, Βικτωρία Αγγελοπούλου, Σπύρος Καραχάλιος, Δημήτρης Πεφάνης και Αλέξης Σκαρμέας.

Οι τέσσερις πρώην αντιδήμαρχοι εκφράζουν την έκπληξή τους για την παρουσίαση της «νέας ταυτότητας» του θεσμού, υποστηρίζοντας ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια πτωτική πορεία ως προς τις μετακλήσεις και ότι, κατά την άποψή τους, έχει προ πολλού πάψει να έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα.

Παράλληλα, στέκονται ιδιαίτερα στην αλλαγή του λογοτύπου του Φεστιβάλ, σημειώνοντας ότι από το 1987 μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν το ίδιο λογότυπο, το οποίο είχε σχεδιάσει ο Πατρινός δημιουργός Αντώνης Παπαντωνόπουλος.

Οι ίδιοι διερωτώνται για τους λόγους που οδήγησαν στην αντικατάστασή του, εκφράζοντας τη θέση ότι ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος, λόγω της προσφοράς του στην πόλη, θα έπρεπε να τιμάται και όχι να παραγκωνίζεται.

«Τον Παπαντωνόπουλο η πόλη θα έπρεπε να τον τιμά για την πολυσχιδή προσφορά στην πόλη. Αντιθέτως η δημοτική αρχή επέλεξε την αποκαθήλωσή του. Τι κρίμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι πρώην αντιδήμαρχοι Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων Βικτωρία Αγγελοπούλου, Σπύρος Καραχάλιος, Δημήτρης Πεφάνης και Αλέξης Σκαρμέας.