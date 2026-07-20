Στην Ζάκυνθο τα πρώτα χελωνάκια για το 2026!

Τις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες χελωνάκια θα ξεκινήσουν το πρώτο και πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους: από τη φωλιά προς τη θάλασσα.

Οι Οι εθελοντές του Συλλόγου, ανακάλυψαν τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσσών, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου εκκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας χελώνας .

Δείτε τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο ΑΡΧΕΛΩΝ:

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Τι να κάνετε αν βρεθείτε σε κάποια παραλία ωοτοκίας

1. Κλείστε και απομακρύνετε τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και οποιαδήποτε άλλα έπιπλα παραλίας από την παραλία μετά τη δύση του ηλίου.

2. Σβήστε ή καλύψτε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και αποφύγετε να παραμείνετε στη παραλία το βράδυ.



3. Μη ξεσκάβετε τις φωλιές. Οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

4. Μη μετακινείτε τα σημάδια των φωλιών, τους προστατευτικούς κλωβούς πάνω από τις φωλιές ή τους ειδικούς διαδρόμους για τα χελωνάκια.

5. Μην αγγίζετε τους νεοσσούς. Είναι σημαντικό να καταφέρουν να φτάσουν στη θάλασσα από μόνοι τους.

6. Μην ανάβετε φωτιές τη νύχτα στην παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.

7. Αποφύγετε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία.



8. Αποφύγετε να οδηγείτε ταχύπλοο με υψηλή ταχύτητα κοντά στην παραλία ωοτοκίας.

9. Μάθετε αν ισχύουν ειδικά μέτρα προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες στην παραλία, από τους Ενημερωτικούς Σταθμούς του ΑΡΧΕΛΩΝ και εφαρμόστε τα.