Ώρα Πατρών: Ονοματοθεσία οδών ή πλατειών

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Πατούχα, ο επικεφαλής της παράταξης Ώρα Πατρών Γιώργος Ρώρος, απέστειλε συγχαρητήρια και ευχές για την προώθηση των θεμάτων της πόλης, αλλά την επισήμανση της εκκρεμότητας ονοματοθεσίας οδών και πλατειών της πόλης.

Η επιστολή:

"Κύριε πρόεδρε,

Δεχτείτε τα συγχαρητήρια της παράταξης μας, «Ώρα Πατρών» για την

ανάληψη των καθηκόντων σας. Σας ευχόμαστε δημιουργικές συνεδριάσεις και

εργασίες για την προώθηση των θεμάτων της πόλης.

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας και με την γνωστή ευαισθησία που σας

διακατέχει για τα θέματα που αιτούμεθα.

Όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο σε παλαιότερες συνεδριάσεις του

έχει αποφασίσει, με ομόφωνες αποφάσεις να γίνει ονοματοθεσία με τα

ονοματεπώνυμα των παρακάτω αγωνιστών, πλέον όμως των τεσσάρων

χρονών παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Μανώλη Γλέζο

Σάντα Απόστολο

Θεοδωράκη Μίκη

Σαμούρη Γιώργο

Μικρώνη Ιωάννη.

Επίσης η παράταξή μας έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί το έργο των 250 εκτελεσθέντων στο Γηροκομειό που είχε ξεκινήσει η δημοτική αρχή τουΑντρέα Καράβολα, με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, πλακόστρωτο και με το σήμα της Ειρήνης.

Πιστεύουμε στη θετική συμβολή σας για την ολοκλήρωση των

παραπάνω. Το οφείλουμε στην ιστορία, στους ανθρώπους που με το

αίμα τους πότισαν το δέντρο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της

κοινωνικής δικαιοσύνης."