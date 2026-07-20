Καιρός: Zέστη διαρκείας τις επόμενες ημέρες – Πότε αναμένεται η κορύφωση

Η Πάτρα ετοιμάζεται να βιώσει το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της ενδοχώρας δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 42°C.

Η διάρκεια του θερμού επεισοδίου είναι εκείνη που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με ιδιαίτερα θερμές νύχτες, δυσκολεύοντας την αποφόρτιση του οργανισμού.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στην Πάτρα

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr και των διαθέσιμων αριθμητικών μοντέλων, η θερμοκρασία στην Πάτρα ακολουθεί ανοδική πορεία:



Δευτέρα: έως 37°C

Τρίτη: έως 38°C

Τετάρτη: 38°C

Πέμπτη: περαιτέρω πτώση στους 30°C, χωρίς όμως να υποχωρεί πλήρως η ζέστη.

Στην πόλη η θαλάσσια αύρα αναμένεται να μετριάζει τοπικά τις μέγιστες τιμές σε παραθαλάσσιες περιοχές, ωστόσο στις δυτικές και ανατολικές συνοικίες, αλλά κυρίως στην ενδοχώρα του Δήμου Πατρέων και στις πεδινές περιοχές της Αχαΐας, οι θερμοκρασίες θα είναι αισθητά υψηλότερες.

Στην ενδοχώρα της Αχαΐας τα μεγαλύτερα 40άρια

Όπως προκύπτει από τις προγνώσεις και το σχετικό ρεπορτάζ του thebest.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στις κλειστές ηπειρωτικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου το θερμό κύμα θα είναι εντονότερο. Στην Αχαΐα δεν αποκλείονται τοπικά τιμές έως και 42 βαθμών, ιδιαίτερα μακριά από τη θαλάσσια επίδραση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, όταν ο δείκτης θερμικής καταπόνησης θα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ζεστές και οι νύχτες

Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι ότι η θερμοκρασία θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και μετά τη δύση του ήλιου.

Αυξημένη προσοχή και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις ξηρές συνθήκες, διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στη Δυτική Ελλάδα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν ότι η κορύφωση του καύσωνα θα σημειωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να επιστρέφει άμεσα σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, καθώς οι μέγιστες θα εξακολουθήσουν να κυμαίνονται κοντά στους 35-36 βαθμούς.