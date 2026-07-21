Το πατρινό Demataki επεκτείνεται: αναλαμβάνει πλέον παλέτες και μεγάλα φορτία σε όλη την Ευρώπη

Τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του στην Πάτρα, το Demataki περνά σε νέα φάση ανάπτυξης. Η πλατφόρμα, που καθιερώθηκε κάνοντας απλή υπόθεση την αποστολή δεμάτων στο εξωτερικό, διευρύνει τις υπηρεσίες της πέρα από τα τυποποιημένα δέματα: η νέα υπηρεσία μεταφορών στο εξωτερικό απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που χρειάζεται να μεταφέρουν πολλές παλέτες, ογκώδη αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα ή φορτία με ασυνήθιστες διαστάσεις - περιπτώσεις όπου η διεθνής ταχυμεταφορά είτε κοστίζει ακριβότερα είτε δεν είναι πρακτική.

Η νέα υπηρεσία σχεδιάστηκε και λειτουργεί εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Πάτρας και εξυπηρετεί ήδη τόσο ιδιώτες που μετακομίζουν στο εξωτερικό όσο και επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας που εξάγουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα υπηρεσία μεταφορών

Σε αντίθεση με τα τυπικά δέματα, όπου ο πελάτης λαμβάνει άμεση τιμή από τον online υπολογιστή του Demataki, τα μεγαλύτερα φορτία απαιτούν εξατομικευμένη μελέτη: χαρακτηριστικά και συσκευασία του φορτίου, δυνατότητα ομαδοποίησης (groupage), τρόπος φόρτωσης και το δίκτυο συνεργατών που εξυπηρετεί καλύτερα τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Ο πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία της αποστολής του στη σχετική φόρμα και λαμβάνει προσωποποιημένη απάντηση εντός μίας εργάσιμης ημέρας - είτε πρόκειται για μια μετακόμιση στο εξωτερικό είτε για τακτικές αποστολές παλετών μιας εξαγωγικής επιχείρησης. Η υπηρεσία καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, με οδικές και αεροπορικές μεταφορές.

«Ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια εδώ, στην Πάτρα, για να κάνουμε την αποστολή ενός δέματος στο εξωτερικό απλή υπόθεση», δηλώνει ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ιδρυτής του Demataki. «Οι πελάτες μας όμως μας ζητούσαν όλο και συχνότερα να αναλάβουμε και μεγαλύτερα φορτία - από τα πράγματα μιας μετακόμισης μέχρι και παλέτες μιας επιχείρησης. Η νέα υπηρεσία είναι η φυσική συνέχεια: ίδια λογική, ίδια εξυπηρέτηση, για κάθε μέγεθος αποστολής.»

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη, όχι στη θεωρία

Παράλληλα, το Demataki έχει ξεκινήσει να ενσωματώνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή του λειτουργία, με μετρήσιμο στόχο: ταχύτερες και πιο σωστές απαντήσεις προς τον πελάτη.

Στο site λειτουργεί ήδη ψηφιακός βοηθός εξυπηρέτησης, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που απαντά άμεσα σε πρακτικά ερωτήματα: τι επιτρέπεται να σταλεί σε κάθε χώρα, πώς υπολογίζεται το ογκομετρικό βάρος, ποια έγγραφα χρειάζονται, πώς πρέπει να συσκευαστεί ένα δέμα. Τα πιο σύνθετα αιτήματα περνούν στην ομάδα εξυπηρέτησης, με έτοιμη την εικόνα του ερωτήματος, ώστε η απάντηση να είναι πιο άμεση και πλήρης.

Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη φαίνεται σε δύο καθημερινά παραδείγματα. Ένας ιδιώτης που θέλει να στείλει τρεις τενεκέδες με ελαιόλαδο στη Γερμανία δεν χρειάζεται μόνο μια τιμή: χρειάζεται να ξέρει ποια υπηρεσία πρέπει να διαλέξει και ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης, αν θα χρεωθεί με το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος και πώς πρέπει να τους συσκευάσει για να φτάσουν με ασφάλεια και χωρίς πρόσθετες χρεώσεις. Αντίστοιχα, ένα οινοποιείο που στέλνει κάθε μήνα παλέτες σε πελάτες του στην Ολλανδία χρειάζεται σωστά έγγραφα, σταθερό κόστος και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Αυτές τις απαντήσεις δίνει η ομάδα του Demataki καθημερινά εδώ και τρία χρόνια - η τεχνολογία τη βοηθά πλέον να τις δίνει ταχύτερα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ομάδα μας», σημειώνει ο κ. Κανελλόπουλος. «Της δίνει χρόνο να ασχοληθεί με ό,τι πραγματικά απαιτεί άνθρωπο: τις σύνθετες αποστολές, τα εμπορικά φορτία, τις τελωνειακές διαδικασίες.»

Στείλτε την επόμενη αποστολή σας με το Demataki

Για τυποποιημένα δέματα, υπολογίστε άμεσα το κόστος με τον online υπολογιστή στο www.demataki.gr. Για παλέτες και μεγαλύτερα φορτία, ζητήστε προσωποποιημένη προσφορά στη σελίδα μεταφορές στο εξωτερικό ή καλέστε στο 261 110 2000.



Σχετικά με το Demataki Το Demataki ιδρύθηκε στην Πάτρα και συνδέει ιδιώτες και επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνών ταχυμεταφορών σε προνομιακές τιμές, καλύπτοντας περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότερα στο www.demataki.gr.