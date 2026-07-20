Καραμανδάνειο: Χωρίς ακτινολόγο για τρεις ημέρες – Στον εισαγγελέα προσέφυγαν οι παιδοχειρουργοί

Χωρίς εφημερεύοντα ακτινολόγο λειτούργησε από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, το μοναδικό αμιγώς παιδιατρικό νοσοκομείο της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, εξαιτίας της απουσίας της μοναδικής μόνιμης ακτινολόγου του ιδρύματος.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό, με τους παιδοχειρουργούς να ενημερώνουν τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αδυναμία λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα περιστατικά που χρειάστηκαν υπερηχογραφικό έλεγχο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο και στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψαν στο Καραμανδάνειο. Αν και δεν καταγράφηκαν επιπλοκές, οι μετακινήσεις προκάλεσαν ταλαιπωρία και πρόσθετη αγωνία στις οικογένειες των παιδιών.

Ενημέρωση του εισαγγελέα

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Καραμανδανείου και παιδοχειρουργός, Βασίλης Αλεξόπουλος, ανέφερε ότι η προσφυγή στην Εισαγγελία έγινε προκειμένου να καταγραφεί επίσημα η κατάσταση και οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών.

Όπως επισήμανε, ο υπερηχογραφικός έλεγχος αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο για τα χειρουργικά περιστατικά και η συνεχής διακομιδή παιδιών σε άλλα νοσοκομεία δημιουργεί ζητήματα τόσο ασφάλειας όσο και ευθύνης.

Μία γιατρός καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το μήνα

Το Ακτινολογικό Τμήμα του Καραμανδανείου στηρίζεται ουσιαστικά σε μία μόνο μόνιμη ακτινολόγο του ΕΣΥ, η οποία, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πραγματοποιεί έως και 25 εφημερίες κάθε μήνα, μετά τις αποχωρήσεις άλλων γιατρών από το τμήμα.

Η πρόσφατη ενίσχυση του νοσοκομείου με δύο ακτινολόγους για την πρωινή λειτουργία έχει περιορίσει μέρος των προβλημάτων, χωρίς όμως να επιλύει το κρίσιμο ζήτημα της εφημεριακής κάλυψης. Μάλιστα, η απουσία της γιατρού λόγω άδειας αναμένεται να δημιουργήσει εκ νέου κενό, παρά τις πληροφορίες ότι το υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την προκήρυξη δύο μόνιμων θέσεων ακτινολόγων.

Σύσκεψη και κινητοποιήσεις

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας και οι εργαζόμενοι στο Καραμανδάνειο ζητούν την άμεση προκήρυξη και στελέχωση μόνιμων θέσεων ακτινολόγων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί σύσκεψη φορέων την Τρίτη στις 7:30 μ.μ. στον χώρο της Ιχθυόσκαλας, ενώ την Πέμπτη στις 7:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προαύλιο του Καραμανδανείου.









