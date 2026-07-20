Άντζελα Γκερέκου για Τόλη Βοσκόπουλο: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα»

Η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τα πέντε χρόνια που συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου χθες Κυριακή (19.07.2026) έκανε μια ανάρτηση που συγκίνησε με τα λόγια που έγραψε για εκείνον.

Η Άντζελα Γκερέκου, λίγες ημέρες αφότου αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους αλλά και μερικές πιο πρόσφατες φωτογραφίες λίγο πριν ο Τόλης Βοσκόπουλος «φύγει».