Ηλεία: Νέα και μεγάλη νυχτερινή πυρκαγιά στην Κώμη Βάρδας

Δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες
Νέα και μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτή τη φορά, ξέσπασε στην περιοχή Κώμη της Βουπρασίας, το βράδυ της Κυριακής.
Περίπου στις 10.30 το βράδυ, η φωτιά ξεκίνησε σε χορτολιβαδική έκταση και έλαβε διαστάσεις.
Στην περιοχή επιχειρούσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, ενώ και κάτοικοι εθελοντικά συνέδραμαν με τρακτέρ...
πηγη ilialive
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