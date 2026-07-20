Ηλεία: Νέα και μεγάλη νυχτερινή πυρκαγιά στην Κώμη Βάρδας

Νέα και μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτή τη φορά, ξέσπασε στην περιοχή Κώμη της Βουπρασίας, το βράδυ της Κυριακής.

Περίπου στις 10.30 το βράδυ, η φωτιά ξεκίνησε σε χορτολιβαδική έκταση και έλαβε διαστάσεις.

Στην περιοχή επιχειρούσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, ενώ και κάτοικοι εθελοντικά συνέδραμαν με τρακτέρ...