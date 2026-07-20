Αχαΐα: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 4ου Φεστιβάλ Πατάτας στην Λακκόπετρα

Ένα από τα πιο ξεχωριστά πολιτιστικά και γαστρονομικά γεγονότα του καλοκαιριού στη Δυτική Αχαΐα, το 4ο Φεστιβάλ Πατάτας «ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ 2026», ανοίγει τις πύλες του στην πανέμορφη παραλία της Λακκόπετρας

Από τις 17 Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου 2026, η περιοχή μετατρέπεται σε μια ζωντανή όαση πολιτισμού. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τον χορό και τη γαστρονομία, το φεστιβάλ στοχεύει στην τουριστική ανάδειξη και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πρόκειται για έναν θεσμό με ελεύθερη είσοδο, ο οποίος προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής.

Η επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στο ξενοδοχείο Ionian Beach, με τη μεγάλη «Γιορτή της Πατάτας» και Έκθεση Τοπικών Προϊόντων.