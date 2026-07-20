Αχαΐα: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 4ου Φεστιβάλ Πατάτας στην Λακκόπετρα

Από τις 17 Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου 2026
Ένα από τα πιο ξεχωριστά πολιτιστικά και γαστρονομικά γεγονότα του καλοκαιριού στη Δυτική Αχαΐα, το 4ο Φεστιβάλ Πατάτας «ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ 2026», ανοίγει τις πύλες του στην πανέμορφη παραλία της Λακκόπετρας
Από τις 17 Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου 2026, η περιοχή μετατρέπεται σε μια ζωντανή όαση πολιτισμού. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τον χορό και τη γαστρονομία, το φεστιβάλ στοχεύει στην τουριστική ανάδειξη και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πρόκειται για έναν θεσμό με ελεύθερη είσοδο, ο οποίος προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής.
Η επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στο ξενοδοχείο Ionian Beach, με τη μεγάλη «Γιορτή της Πατάτας» και Έκθεση Τοπικών Προϊόντων.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΑΤΑΣ «ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ» 2026
Σάββατο 11 Ιουλίου 2026
Ώρα: 09:00
Πολιτιστική Εκδρομή
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστα Κοτσανά».
Επίσκεψη στο ιστορικό Αγρόκτημα «Μερκούρη» στην Κυλλήνη.
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Χώρος: Terra Rossa
Ώρα: 19:30
«Μια αγκαλιά χωρίς σύνορα γεμάτη Χαρούμενα Χαμόγελα»
Η γιορτή ξεκινά με δημιουργικά εργαστήρια και ζωγραφική για όλα τα παιδιά. Στη συνέχεια, με οδηγό τη φιλία και την αλληλεγγύη, θα υποδεχθεί ομάδες παιδιών από την Ουκρανία και την Ελλάδα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι ίδιοι οι μικροί πρωταγωνιστές με χορούς και ζωντανή μουσική.
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026
Χώρος: Terra Rossa
Ώρα: 21:30
Θεατρική Παράσταση: «Κατά Φαντασία Δολοφόνοι»
Μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια, γεμάτη ζωντάνια, ταλέντο και πλούσιο θέαμα από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Βασιλικού «Άγιος Αθανάσιος».
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Χώρος: Ionian Beach
Ώρα: 21:00
Γιορτή Πατάτας 2026 – 130 Χρόνια Ελληνικού Κινηματογράφου
Μια καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο, με μουσική, χορό και τραγούδι. Ζωντανό επταμελές μουσικό σύνολο με τον Δημήτρη Δημόπουλο, έκθεση τοπικών προϊόντων, δωρεάν παραδοσιακά κεράσματα, μουσική και χορό.
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026
Χώρος: Terra Rossa
Ώρα: 21:30
Θερινός Κινηματογράφος «Ερυθρά Γαία»
Μια βραδιά θερινού σινεμά στον ειδυλλιακό χώρο του Terra Rossa, κάτω από τον έναστρο ουρανό.
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
Χώρος: Terra Rossa
Ώρα: 20:00
«Fly me to the Moon»
Ο Σύλλογος «Ερυθρά Γαία» υποδέχεται τα μέλη της Πανελλήνιας Λέσχης Vespa στο πλαίσιο του 4ου Hellenic Weekend Vespa. Η βραδιά κορυφώνεται με μουσική από το συγκρότημα Cobey & P Gial, με reggae και ragga-rockers ήχους και έντονο μεσογειακό χαρακτήρα.
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