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Φωκίδα: Τραγωδία στον Κονιακό – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

Φωκίδα: Τραγωδία στον Κονιακό – Δύο νεκρ...

Τροχαιο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 35χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ μία 55χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα.

Παράλληλα, ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το όχημα εξετράπη της πορείας του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

πηγη nafpaktianews

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα Φωκίδα
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