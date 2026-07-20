Καλάβρυτα: Εγκαινιάστηκε η Έκθεση για τα 100 χρόνια του Θεάτρου Σκιών

Παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Πέτρινο Κτίριο στην κεντρική πλατεία Πετμεζαίων στα Καλάβρυτα η έκθεση «100 χρόνια Καραγκιόζης.

Από τις Μάντρες στο Μουσείο» που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαβρύτων και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών.

Η κ. Βικάτου στον χαιρετισμό της κατά την τελετή εγκαινίων τόνισε ότι «εγκαινιάζουμε σε μια ιστορική πόλη μια έκθεση που αναδεικνύει ένα θετικό είδος λαϊκού θεάτρου το οποίο συνιστά πολύ σημαντικό κεφάλαιο του Πολιτισμού μας με παρουσία πάνω από 100 χρόνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η Έκθεση αφηγείται το ταξίδι του Καραγκιόζη στη χώρα μας, αφηγείται τον τρόπο που η τέχνη του Θεάτρου Σκιών εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες, καταφέρνοντας κάτι που δεν είναι εύκολο ή αυτονόητο. Πρώτον, ν’ αντέξει στο χρόνο. Και δεύτερον, να εξακολουθεί να συναρπάζει και να καθηλώνει τα παιδιά του σήμερα με τον ίδιο τρόπο που καθήλωνε και εμάς όταν είμασταν παιδιά και βλέπαμε -στην πλατεία ή στη γειτονιά μας- τους ήρωες να κινούνται πίσω απ’ το λευκό φωτισμένο πανί. Ο Καραγκιόζης είναι λαϊκός, είναι αυθεντικός, είναι γνήσιος, έχει μια μοναδική ικανότητα να συλλαμβάνει και να εκφράζει τις ανησυχίες και τους κοινωνικούς προβληματισμούς. Αυτό είναι άλλωστε που τον διατηρεί πάντα νέο, πάντα ζωντανό, με αιχμηρό χιούμορ, άρα και με αιχμηρή σκέψη».

Επίσης, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Αντώνης Παντιώρας στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε για την ευκαιρία που δόθηκε στον λαϊκό μας ήρωα, τον Καραγκιόζη, να ταξιδέψει σε μια ιστορική πόλη ενώ αναφερόμενος στην έκθεση την χαρακτήρισε αφορμή για «θύμισες απ’ το παρελθόν αλλά και στοιχείο προβληματισμού για το μέλλον».

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 20 Σεπτεμβρίου με ώρες λειτουργίας καθημερινά 10:00 - 13:00 και 18:00 - 21:00, με ξεναγήσεις και με πολλές παράλληλες δράσεις.

Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, το βράδυ του Σαββάτου έξω απ’ το Πέτρινο Κτίριο φιλοξενήθηκε η μουσική παράσταση Καραγκιόζη «Γειά σου Γιάνναρε…» με τον Κώστα Μακρή.

Το πρωί της Κυριακής στον χώρο της Έκθεσης φιλοξενήθηκε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Καλαβρύτων και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών με τίτλο «Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών στα Καλάβρυτα - Πρόσωπα, χώροι, επιδράσεις».

Στις εργασίες της ημερίδας, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Κυριαζής, διερευνήθηκαν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της πόλης των Καλαβρύτων μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά, η επιτέλεση του θεάτρου του Καραγκιόζη στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, η επίδραση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων στο δραματολόγιο του θεάματος αλλά και η παρουσία και το κοινωνικό αποτύπωμα του Καραγκιόζη μέσα από αφηγήσεις και δημοσιεύσεις.