Νέος γύρος συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως το Μπουσέρ, το Τζασκ, η Ταμπρίζ, το Τσαμπαχάρ, το Σιρίκ και η περιοχή Κοναράκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί υπεύθυνες για επιθέσεις σε εμπορικά και πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ .

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Κυριακής, στις 19:00 ώρα Ουάσινγκτον, ξεκίνησε νέα επιχείρηση αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ μάλιστα ετοιμάζουν να στείλουν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Η αυξανόμενη στρατιωτική ένταση επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν άνοδο. Ειδικότερα, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε το όριο των 90 δολαρίων ανά βαρέλι, αντανακλώντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά.

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων με το Ιράν να απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Συρία, καθώς και με επιχειρήσεις drones στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται και για άλλη μια νύχτα, την ένατη κατά σειρά συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/t51HuJ9Evw">https://t.co/t51HuJ9Evw</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2079024673627447539?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τραμπ: Χτυπάμε πολύ σκληρά το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, ενώ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανικά αντίποινα στη Συρία

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εγκατάστασης που χαρακτήρισαν ως «κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού» στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αμερικανικές δυνάμεις.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στον θάνατο Ιρανών στρατιωτών στην πόλη Ιρανσάρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Παράλληλα ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Αναχαίτιση drones από το Κουβέιτ

Την ίδια ώρα οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν την αεράμυνά τους για να αντιμετωπίσουν επίθεση με ιρανικά με drones.

Οι αρχές της χώρας γνωστοποίησαν ότι τα αμυντικά συστήματα λειτούργησαν άμεσα. Όπως και τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής του Κόλπου, το Κουβέιτ έχει θέσει τις δυνάμεις του σε αυξημένη επιφυλακή εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης.

Ενισχύονται οι Αμερικανικές δυνάμεις

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση Σπάγκνταλεμ (δυτική Γερμανία) και F-35 από τη βάση Λέικενχιθ, στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη περισσότερων μαχητικών· επισήμανε πως η απόφαση είχε ληφθεί προτού γίνει γνωστό πως δυο αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρίτος αγνοείτο στην Ιορδανία εξαιτίας πληγμάτων αντιποίνων του Ιράν.

Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Washington Post, επικαλούμενη δική της πηγή στην κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε έτσι πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για επιχειρήσεις πιο ευρείας κλίμακας. Ο αξιωματούχος πάντως υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, η μείωση των αποθεμάτων κάποιων κατηγοριών πυρομαχικών θα περιορίσει το εύρος τους.

«Δεν έχουμε αρκετά» για μακράς διάρκειας επιχειρήσεις, «και δεν νομίζω πως ο Λευκός Οίκος το συνειδητοποιεί αυτό», είπε στην εφημερίδα ο αξιωματούχος.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, κατέρρευσε αυτόν τον μήνα, εν μέσω διένεξης για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος για τις μεταφορές υδρογονανθράκων, που πλέον έχει ουσιαστικά κλείσει ξανά.