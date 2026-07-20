ΕΛ.Α.Σ.: Τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής- Αΐβαλής και Σκανδάμης στα μέλη της

Με γρήγορους ρυθμούς και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της συγκρότηση, μόλις ενάμιση μήνα μετά την επίσημη ίδρυσή της.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα περνά πλέον στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του, καθώς μετά τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε και η σύνθεση της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής, του κορυφαίου πολιτικού και οργανωτικού οργάνου του κόμματος.

Η συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του βασικού κορμού της οργανωτικής δομής της ΕΛ.Α.Σ., η οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα συμπληρωθεί με το Οργανωτικό και τα περιφερειακά και τοπικά συντονιστικά όργανα. Στην Αμαλίας εκτιμούν ότι το κόμμα διαθέτει πλέον όλες τις αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακά έτοιμο, ανεξάρτητα από το πότε θα αποφασιστεί η προσφυγή στις κάλπες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα εικοσιτετράωρα πριν είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη, ενώ πλέον ανακοινώνονται και τα 75 στελέχη που συγκροτούν την Πολιτική Επιτροπή, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον πυρήνα της κομματικής δομής.

Κεντρικός ρόλος στον πολιτικό σχεδιασμό

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της λειτουργίας του οργάνου και της οργανωτικής δουλειάς σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το βασικό καθοδηγητικό όργανο του κόμματος μεταξύ των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δουλειάς στη βάση, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, τον σχεδιασμό των πολιτικών παρεμβάσεων, τον συντονισμό των δράσεων της ΕΛ.Α.Σ. και τη συνολική εποπτεία της εσωκομματικής λειτουργίας.

Στην ηγεσία του οργάνου βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, ενώ στη σύνθεσή του συμμετέχουν τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, στελέχη του ΙΝΑΤ, καθώς και ενεργοί πολίτες με διακριτή παρουσία στον χώρο τους.

Έμφαση στην κοινωνική εκπροσώπηση

Η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής επιχειρεί να αποτυπώσει το εύρος του εγχειρήματος της ΕΛ.Α.Σ., καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα από διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους. Πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, άνθρωποι της αγοράς και της οικονομίας, στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς, αλλά και πολίτες με έντονη κοινωνική δράση συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό όργανο, το οποίο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του κόμματος, φιλοδοξεί να εκφράσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η συμμετοχή των γυναικών, στοιχείο που αναδεικνύεται ως βασική επιλογή στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων. Παράλληλα, ξεχωρίζει η παρουσία στελεχών που εκπροσωπούν κρίσιμους τομείς πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης.

Στον χώρο του πολιτισμού συμμετέχουν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Μαριάννα Τουμασάτου, Θέμης Μουμουλίδης και Χάρης Μαυρουδής, ενώ από τον χώρο της Δικαιοσύνης συμμετέχουν η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή. Τη διάσταση της πράσινης ανάπτυξης και της οικολογίας εκπροσωπεί ο πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία του στον συγκεκριμένο τομέα.

Στην Πολιτική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης πρόσωπα με σημαντική κυβερνητική και πολιτική εμπειρία, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Στυλιανός Αποστόλου, ο Σπύρος Δρίτσας, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Κωστής Κοτσακάς, ο Διονύσης Τεμπονέρας, η Φανή Κουντούρη, ο Μανώλης Πλειώνης, ο Νίκος Μαραντζίδης και δεκάδες ακόμη στελέχη με εμπειρία στην πολιτική, την επιστήμη, την παραγωγή και την κοινωνία των πολιτών.

Έτοιμοι για την εκλογική μάχη

Στην ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση της οργανωτικής συγκρότησης το κόμμα εισέρχεται πλέον σε καθαρά πολιτική και προεκλογική τροχιά. Τα στελέχη του εμφανίζονται έτοιμα να αναλάβουν το βάρος της εκλογικής αναμέτρησης, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία τους από την παρουσία τους στα κοινά όσο και την εξειδίκευσή τους στους επιμέρους τομείς πολιτικής.

Παράλληλα, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η επεξεργασία του κυβερνητικού προγράμματος και των προγραμματικών θέσεων της ΕΛ.Α.Σ., που αποτελούν την επόμενη μεγάλη οργανωτική και πολιτική προτεραιότητα του κόμματος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ηγεσίας, το πλήρως επεξεργασμένο πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας του νέου πολιτικού φορέα.

Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

1. Αλέξης Τσίπρας

2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης

3. Αθανασιάδης Χάρης

4. Αΐβαλής Βασίλης

5. Ακριβούλη Ζωή

6. Αλεξίου Σωτήρης

7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα

8. Αποστόλου Στυλιανός

9. Βασιλειάδης Γιώργος

10. Γαβρόγλου Κώστας

11. Γιωτάκη Φανή

12. Γκασούκα Δήμητρα

13. Δήμτσας Κωστής

14. Διαμαντοπούλου Τζένη

15. Δρίτσας Σπύρος

16. Ζαννιάς Αναστάσης

17. Ζάχαρης Βαγγέλης

18. Θεοδωράκης Γρηγόρης

19. Ιωακειμίδης Γιώργος

20. Καλλούλι Άντζελα

21. Καλογιάννης Απόστολος

22. Καλογήρου Μιχάλης

23. Καμμά Μαρία

24. Καρπουχτσής Κώστας

25. Καρτερός Θανάσης

26. Κόκκαλης Πέτρος

27. Κοτσακάς Κωστής

28. Κουντούρη Φανή

29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος

30. Κουφονικολάκου Θεώνη

31. Κρικρής Γιώργος

32. Κωνσταντινίδης Γιώργος

33. Λαγουβάρδος Κώστας

34. Λαλιώτου Ιωάννα

35. Λεπενιώτη Μαρία

36. Λιάκος Δημήτρης

37. Λυρίτσης Δημήτρης

38. Μαγκλάρας Βασίλης

39. Μαραντζίδης Νίκος

40. Μαυρουδής Χάρης

41. Μαυρωνά Άννα Μαρία

42. Μόσχος Θωμάς

43. Μουμουλίδης Θέμης

44. Μπακαδήμα Φωτεινή

45. Μπαλατσούκας Γιώργος

46. Μπέρδου Κατερίνα

47. Νταφόπουλος Δημήτρης

48. Νυφούδης Νίκος

49. Παγκάλου Φωτεινή

50. Πάντζιου Γραμμάτη

51. Παπαγεωργίου Παυσανίας

52. Παπαδοπούλου Άννα

53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης

54. Πεππέ Γιάννα

55. Πετρακάκης Μανώλης

56. Πλειώνης Μανώλης

57. Ρέντζου Εύα

58. Σαλπέας Γιάννης

59. Σαουλίδης Αντώνης

60. Σκανδάμης Μαρίνος

61. Στυλιανού Άρης

62. Τεμπονέρας Διονύσης

63. Τζήμητρας Χάρης

64. Τόσκας Μίλτος

65. Τούμπουρος Κώστας

66. Τουμασάτου Μαριάννα

67. Τουρλίδης Γεώργιος

68. Τρίαντος Νίκος

69. Τσαγκλή Χριστίνα

70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

71. Τσουρούτας Νίκος

72. Φωτονιάτα Ευγενία

73. Χαΐδος Γιάννης

74. Χειλάκης Αιμίλιος

75. Χριστοδούλου Χρήστος