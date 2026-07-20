Καρδίτσα: Επεισόδιο μεταξύ ιερέα και προέδρου κοινότητας στο προαύλιο εκκλησίας

Ένα αδιανόητο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Νεοχώρι Καρδίτσας όταν ένας ιερέας και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαπληκτίστηκαν έντονα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Καρδίτσα, ενώ ο ιερέας και ο πρόεδρος της κοινότητας οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μετά τις αλληλομηνύσεις. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού, ο οποίος μηνύθηκε από τον κληρικό για εξύβριση.

Όπως αναφέρει το alithianews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της κοινότητας και κάτοικοι του χωριού ετοίμαζαν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας για την καθιερωμένη γιορτή του Προφήτη Ηλία, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έφτασε συνεργείο για να στολίσει την εκκλησία, καθώς είχε προγραμματιστεί γάμος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της κοινότητας δεν γνώριζε ότι θα τελούνταν γάμος και έτσι ειδοποιήθηκε ο ιερέας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο ιερέας έφτασε στην εκκλησία και, σε έντονο ύφος, ζήτησε να απομακρυνθούν όλοι από τον χώρο και να «φύγουν» τα τραπέζια που είχαν τοποθετηθεί. Οι κάτοικοι απάντησαν ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, καθώς είχαν ήδη προετοιμάσει τον χώρο για τη γιορτή.

Στη συνέχεια ο ιερέας κάλεσε την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και να αποφύγουν την ένταση.

Παρά την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, ακολούθησε νέος έντονος διαπληκτισμός. Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι ο ιερέας τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.