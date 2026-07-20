Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 29
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 111 - ΣΤΑΣΗ ΨΑΧΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 - 08:30
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-08:30
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 ( ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30
Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00
Σαβ. : 8.30 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00
Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00
Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ)
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00
Τετ. : 8.30 - 14.30
Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. : 08.30 - 21.00
Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
Τετ. : 08.30 - 14.30
Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00
Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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