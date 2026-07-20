Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

/

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Α...

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
 14:30 - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ 
ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421 
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 29 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ 
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ 
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 111 - ΣΤΑΣΗ ΨΑΧΟΥ 
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135 
 21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ 
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
 02:00 - 08:30
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
 14:30-08:30
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
 14:30-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
 14:30-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 ( ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
 14:30-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
 14:30-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
 14:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
 14:30-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο
 Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30
 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
 Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00
 Σαβ. : 8.30 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00
 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00
 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ)
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
 Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00
 Τετ. : 8.30 - 14.30
 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
 Δευ. : 08.30 - 21.00
 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
 Τετ. : 08.30 - 14.30
 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00
 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00
 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 

 
 
 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φαρμακεία
Info
Φαρμακεία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a6\u03b1\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03af\u03b1"]
838617
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info