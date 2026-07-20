Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Δυτική Ελλάδα - Στον χάρτη Αχαΐα και Ηλεία

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ακόμη τα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές της χώρας όπου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς , με τμήματα της Αχαΐας και της Ηλείας να περιλαμβάνονται στον σχετικό χάρτη.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή εστία φωτιάς.

Αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές της χώρας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος).

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ιδιαίτερα σε εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή ανάφλεξη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση πυρκαγιών