Καιρός: Τριήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα ανεβάζει τον υδράργυρο έως στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός για σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, αναμένονται μικρές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω καύσωνα. Για σήμερα Δευτέρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς και τοπικά τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά. Η κορύφωση του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική. Σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν οι τοπικές συνθήκες, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα.

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Θερμική καταπόνηση

Παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το διάστημα 20 έως 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν υποδεικνύουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένεται ευρεία εμφάνιση των υψηλότερων κατηγοριών επικινδυνότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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