Μουντιάλ 2026: Η απονομή στην Ισπανία με Ινφαντίνο και Τραμπ να δίνουν το τρόπαιο

Η Ισπανία νίκησε στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή και κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, με τον Ρόδρι να σηκώνει το τρόπαιο της διοργάνωσης στον… ουρανό της Νέα Υόρκης.

Μετά την επικράτησή της στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, η Ισπανία πανηγύρισε κόντρα στην Αργεντινή την κατάκτηση του δεύτερο τροπαίου της στη διοργάνωση και ο Ρόδρι έδωσε το… σύνθημα για τους πανηγυρισμούς.

Ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας παρέλαβε το τρόπαιο από τον πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε στο πλευρό του και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να ξεκινήσει το “γλέντι” των Ισπανών στην απονομή.