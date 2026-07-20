Μουντιάλ 2026: Χρυσή Ισπανία! Νίκησε 1-0 την Αργεντινή και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου

Στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά. Η Ισπανία κατάφερε να “λυγίσει” την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106′ και να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026, το δεύτερο στην ιστορία της.

Τραγικό ματς από τον Λιονέλ Μέσι. Όπως και η “αλμπισελέστε”, δεν είχε ούτε τελική εντός αντίπαλης εστίας (οι μοναδικές που είχε, ήρθαν μετά το γκολ που δέχθηκε). Μεγάλες επεμβάσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δείτε το live του αγώνα.

Η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι ήταν “εξαφανισμένοι” και ολοκλήρωσαν 90λεπτο και παράταση χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα καρέ. Η Ισπανία ήταν καλύτερη, έχασε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει -με τον Μαρτίνες να έχει σημαντικές επεμβάσεις- αγωνίστηκε στο έξτρα μισάωρο με παίκτη παραπάνω και κατάφερε να αποφύγει τα πέναλτι και να χριστεί πρωταθλήτρια κόσμου με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106′.