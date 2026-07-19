Μουντιάλ 2026: Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού

Εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και για πρώτη φορά στο ημίχρονο έγινε ένα εντυπωσιακό σόου.

Στο μουσικό θέαμα, συμμετείχαν ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που μετέτρεψαν το ημίχρονο του τελικού του 2026 σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης. Πρώτη εμφανίστηκε η Μαντόνα και άνοιξε το σόου τραγουδώντας το «Music». Η ποπ σταρ επέβαινε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο, με τους τρεις να βγαίνουν εν τέλει στο γήπεδο.

Το σόου συνεχίστηκε με «Μάπετ Σόου» και τον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ ενώ ακολούθησαν οι Κορεάτες BTS ερμηνεύοντας το «Dynamite». Στο γήπεδο εμφανίστηκε ο Τζέισον Σουντέικις από τη σειρά «Ted Lasso» για να συνεχίσει ο Τζάστιν Μπίμπερ ο οποίος τραγούδησε το «Everything Hallelujah» παίζοντας κιθάρα.

Η Σακίρα ερμήνευσε το τραγούδι του Μουντιάλ «Dai Dai» με τον Burna Boy και στο τέλος αγκάλιασε παιδιά. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκε ο θρυλικός Πελέ ενώ στο γήπεδο φάνηκε η Miss Piggy και ο Kermit.