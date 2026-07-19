Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο και μία γυναίκα - «Σε κατέστρεφαν αν δεν πλήρωνες»

Στο κάδρο κι άλλα πρόσωπα

Βαρύ το κατηγορητήριο για τον εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και τον πυροσβέστη που συνελήφθησαν για την υπόθεση των κατ’ εξακολούθηση εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι, φαίνεται να εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού απαιτώντας χρήματα από τους συγχωριανούς τους και όταν εκείνοι δεν τους πλήρωναν, έβαζαν φωτιά στα χωράφια τους. Τα στόματα στο χωριό έχουν αρχίσει να ανοίγουν δειλά δειλά για τη δράση των τριών κατηγορουμένων, ενώ η έρευνα των αρχών φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα. Εκτός από το 4ο άτομο, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, πηγές με γνώση της έρευνας που επικαλείται ο ΑΝΤ1, αναφέρουν πως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα, τα οποία αναμένεται να βρεθούν στο κάδρο, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν συλλέξει μαρτυρίες και στοιχεία γι’ αυτά τα νέα πρόσωπα. Η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον πριν από 11 χρόνια. Για να προχωρήσει η έρευνα έπρεπε να εμπλακεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μία υπηρεσία από την Αθήνα, που με συστηματική έρευνα δύο ετών κατάφερε να εξιχνιάσει την υπόθεση.

«Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη»

Οι κάτοικοι αρχίζουν πλέον να μιλάνε για τους εμπρησμούς, τους εκβιασμούς, τις δολιοφθορές, τις κλοπές, με τις οποίες βρίσκονταν αντιμέτωποι τόσα πολλά χρόνια. «Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη… Μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες. Αν δεν τους έδινες αυτά που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμηροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος το χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι. Πριν βάλουν τη φωτιά φαρμάκωσαν πέντε σκυλιά, που είχε στο σπίτι ο ιδιοκτήτης. Στενό συγγενικό μου πρόσωπο αναγκαζόταν να δώσει χαρτζιλίκι στον πρόεδρο, χωρίς χαρτζιλίκι δεν πότιζες τα χωράφια σου, δεν έπαιρνες νερό», λέει ένας κάτοικος. Άλλος κάτοικος, αναφέρει: «Στο χωριό γίνονται συνεχώς κλοπές, φωτιές και καταστροφές. Ο κόσμος φοβάται και ζει με την αγωνία ότι θα είναι ο επόμενος στόχος. Οι φωτιές ξεσπούσαν συνέχεια γύρω από τη Μεταμόρφωση. Ζούσαμε με το φόβο μήπως καεί το σπίτι μας ή οι καλλιέργειές μας. Όποιος μιλούσε ή διαμαρτυρόταν φοβόταν τις συνέπειες». «Πήγαν τη νύχτα και μου έκοψαν τις ελιές»

Το 2024, 70 ελαιόδεντρα βρέθηκαν κομμένα από τη ρίζα μέσα σε μία νύχτα. Στον ΑΝΤ1 μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ο άνθρωπος που είδε την περιουσία του να καταστρέφεται, αλλά όταν ζήτησε βοήθεια, βρήκε μόνο ένα τείχος σιωπής. «Πριν από δύο χρόνια, είχα κάτι ελιές σε κάποιο κτήμα, είχα αγοράσει, πήγαν τη νύχτα και μου τις έκοψαν. Μετά εγώ είδα τον πρόεδρο και του είπα ότι μου έκαναν ζημιά, μου έκοψαν τις ελιές και έπρεπε να μαζέψει το χωριό να βρούμε κάποια λύση, να ρωτήσουμε και μου λέει να κάνω μία αίτηση στον δήμο και θα ρωτήσουμε. Τίποτα δεν έκανε. Έχουν γίνει πολλά στο χωριό μας, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν κλέψει, έχουν βάλει φωτιές, έχουν γίνει πολλά πράγματα στο χωριό μας. Αλλά δεν ξέρω ποιος». Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το καλοκαίρι του 2024 κάηκαν συνολικά περίπου 145 στρέμματα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112. Έναν χρόνο μετά, μία μεγάλη φωτιά αποτέφρωσε περίπου 500 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, με κίνδυνο να επεκταθεί η φωτιά σε οικισμούς.