Ωραιόκαστρο: Σορός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε ΙΧ

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, στη θέση Μαυραχώματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχηματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατιας Οδού στο Ωραιόκαστρο, στη θέση Μαυραχώματα

Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς και εντοπίστηκε εκτός του ΙΧΕ αυτοκινήτου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Τη σορό παρελαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.