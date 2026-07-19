Γουιάνα: Επιβατηγό πλοίο βυθίστηκε στον Ατλαντικό - Δεκάδες αγνοούμενοι

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γουιάνα, όπου το επιβατηγό πλοίο MV Barima βυθίστηκε στα ανοιχτά της χώρας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πλοίο μετέφερε 116 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 15 παιδιά.

Το MV Barima είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζόρτζταουν με προορισμό το Πορτ Καϊτούμα, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα. Το πλοίο βυθίστηκε κοντά στις εκβολές του ποταμού Πομερούν, στη βόρεια ακτή της χώρας.

Την επιχείρηση συντονίζει ο πρωθυπουργός της Γουιάνας, Μαρκ Φίλιπς, ενώ στη διάσωση συμμετέχουν σκάφη του κράτους και ιδιωτικά πλοία. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των διασωθέντων θα αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο υπουργός Δημοσίων Έργων, Χουάν Έντχιλ, δήλωσε ότι στο σημείο έχουν σταλεί ιατρικές ομάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους επιζώντες. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πλοίο διέθετε 250 σωσίβια, δύο άκαμπτες σωστικές λέμβους και έξι φουσκωτές σχεδίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν νεκροί ή αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Το MV Barima, μήκους περίπου 40 μέτρων, κατασκευάστηκε το 1939 και εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο μεταξύ της Τζόρτζταουν και του Πορτ Καϊτούμα, μεταφέροντας επιβάτες και εμπορεύματα προς τις απομακρυσμένες κοινότητες της βορειοδυτικής Γουιάνας.