Μουντιάλ 2026: Λαμπρή τελετή λήξης με αστέρια της παγκόσμιας σκηνής

Στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ
Το φινάλε του Μουντιάλ 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, αλλά συνοδεύεται από ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα, το οποίο είχε ετοιμάσει η FIFA για την Κυριακή (19/7) στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.
Πριν από τη σέντρα του αγώνα (20:30 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή λήξης της διοργάνωσης, αφιερωμένη στην πορεία των 48 εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρώτο Μουντιάλ με τη νέα μορφή του, καθώς και στις τρεις διοργανώτριες χώρες και τις 16 πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα ιστορικό γεγονός για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί ημίχρονο-σόου διάρκειας περίπου 20 λεπτών, στα πρότυπα του Super Bowl.
Η FIFA είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Λόρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου IShowSpeed να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, ενώ ξεχωριστή θα είναι και η εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού Τομ Κρουζ.
Λίγο πριν από την έναρξη του τελικού, η Τζένιφερ Χάντσον, μία από τις σημαντικότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και κάτοχος των βραβείων Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το δημιουργικό κομμάτι της τελετής έχει αναλάβει το Balich Wonder Studio, το οποίο έχει επιμεληθεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και τελετές τα προηγούμενα χρόνια.
Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού, με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι BTS. Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης ο Burna Boy, ο οποίος μαζί με τη Σακίρα γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «Dai Dai».
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετάσχει ακόμη ο διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από τη χορωδία PS22 Chorus και τους Coldplay, ολοκληρώνοντας μία βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr