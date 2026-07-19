Μουντιάλ 2026: Λαμπρή τελετή λήξης με αστέρια της παγκόσμιας σκηνής

Το φινάλε του Μουντιάλ 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, αλλά συνοδεύεται από ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα, το οποίο είχε ετοιμάσει η FIFA για την Κυριακή (19/7) στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα (20:30 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή λήξης της διοργάνωσης, αφιερωμένη στην πορεία των 48 εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρώτο Μουντιάλ με τη νέα μορφή του, καθώς και στις τρεις διοργανώτριες χώρες και τις 16 πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα ιστορικό γεγονός για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί ημίχρονο-σόου διάρκειας περίπου 20 λεπτών, στα πρότυπα του Super Bowl.

Η FIFA είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Λόρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου IShowSpeed να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, ενώ ξεχωριστή θα είναι και η εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού Τομ Κρουζ.