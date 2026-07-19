Ιταλία: 43χρονος ξεψύχησε ενώ ήταν ακινητοποιημένος από αστυνομικούς

Ένας 43χρονος από το Μαρόκο υπέστη ανακοπή και ξεψύχησε στη Μπολόνια, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος από άνδρες της αστυνομίας
Ένας άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα την ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια.
Σύμφωνα με τον Τύπο ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση “με επιθετική διάθεση”, όπως υποστήριξαν οι Αρχές και γι’ αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο.
Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.
Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.
Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.
Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση και αναφέρουν ότι φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος και ζήτησαν να διενεργηθεί προσεκτική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
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