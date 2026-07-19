Ιταλία: 43χρονος ξεψύχησε ενώ ήταν ακινητοποιημένος από αστυνομικούς

Ένας άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα την ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια.

Σύμφωνα με τον Τύπο ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση “με επιθετική διάθεση”, όπως υποστήριξαν οι Αρχές και γι’ αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο.

Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.