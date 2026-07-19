Η Μελόνι ζητά να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε ληστές

Κάλεσμα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο να ενεργοποιήσει τη διαδικασία απονομής χάριτος για τον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξης, για την δολοφονία δυο ληστών απευθύνει η Τζόρτζια Μελόνι.

Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τον νόμο έχει ο πρόεδρος της χώρας. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τέτοιες αιτήσεις πριν τις διαβιβάσει στον πρόεδρο, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Ροτζέρο, κοσμηματοπώλης στο επάγγελμα, έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε κάθειρξη 14 ετών και εννέα μηνών, γιατί σκότωσε το 2022 δύο ληστές. Οι τρεις ληστές είχαν κλέψει το κατάστημά του και έφευγαν με τα πόδια. Ο Ροτζέρο τους καταδίωξε και τους πυροβόλησε, σκοτώνοντας τους δύο και τραυματίζοντας τον τρίτο.

Τότε η δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης είχε υπερβεί το νόμιμο δικαίωμα της άμυνας και τον καταδίκασε. Ανέφερε πως πυροβόλησε ενώ ο κίνδυνος για τη ζωή του είχε περάσει.

Μελόνι: Η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ότι στηρίζει την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζέρο.

«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει τη διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους», είπε.

Και πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι: «Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία».

«Όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης», είπε η Μελόνι και ισχυρίστηκε ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη».

«Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;» διερωτήθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία επίσης έκρινε υπερβολική την ποινή των 14 ετών, που επιβλήθηκε στον Ροτζέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Στηρίζει σύσσωμη η κυβέρνηση Μελόνι

Όλη η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει στηρίξει το αίτημα απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζέρο. Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε:

«Μετά από μια ζωή δουλειάς, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να περνάς χρόνια στη φυλακή στα 72 σου, αφού έχεις δεχθεί επίθεση και ληστεία». Και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να επανέλθει ο νόμος για τη «νόμιμη άμυνα».

Σε κοινή δήλωση, τα κυβερνώντα κόμματα δήλωσαν ότι θα συγκεντρώσουν υπογραφές για την υποστήριξη αιτήματος χάριτος.

Ο Ροτζέρο επέμεινε στην αθωότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε μάλιστα χιλιάδες υποστηρικτές. Ο κοσμηματοπώλης είχε ζητήσει και δωρεές για να καλύψει τα δικαστικά έξοδα.

Μετά την τελεσίδικη καταδίκη του, την Πέμπτη οδηγήθηκε στις φυλακές. Ο Ροτζέρο ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του. Τους παρότρυνε να συνεχίσουν τον αγώνα για ένα σύστημα δικαιοσύνης ικανό να ανταποκρίνεται στο «ολοένα και πιο αχαλίνωτο έγκλημα».