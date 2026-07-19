Μουντιάλ 2026: Η ενδεκάδα της Εθνικής Ισπανίας για τον τελικό κόντρα στην Αργεντινή

Η εθνική Ισπανίας είναι καθόλα εντυπωσιακή στο Μουντιάλ 2026 όπου μετράει 6 νίκες και 1 ισοπαλία και έχει κρατήσει έξι φορές ανέπαφη την εστία της σε σύνολο επτά αγώνων, με το γεγονός αυτό να έχει φέρει την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον αποψινό τελικό (19/7, 22:00, ΕΡΤ1/ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, LIVE MATCHCENTER SPORT24) όπου θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί στο “Metlife Stadium” της Νέας Υόρκης, με τον τεχνικό της ρόχα, Λουίς ντε λα Φουέντε να κάνει γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα.

Η 11αδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Πηγή: Sport24