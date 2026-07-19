Μουντιάλ 2026: Η 11αδα της Εθνικής Αργεντινής για τον τελικό

Η εθνική Αργεντινής έδειξε πως διαθέτει ψυχή και χαρακτήρα και στα τέσσερα νοκ-άουτ παιχνίδια που έδωσε στο Μουντιάλ 2026 μετά από το “3 στα 3” στη φάση των ομίλων και με τις επιτυχίες της κατά σειρά κόντρα σε Πράσινο Ακρωτήριο, Αίγυπτο, Ελβετία και Αγγλία σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει απόψε (19/7, 22:00, ΕΡΤ1/ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, LIVE MATCHCENTER SPORT24) την Ισπανία με στόχο τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της.

Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί στο “Metlife Stadium” της Νέας Υόρκης, με τον τεχνικό της Αλμπιστελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι, να κάνει γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα.

Η 11αδα της Εθνικής Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες