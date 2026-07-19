Η Άγκυρα βλέπει ξανά «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη μετά την αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων

Για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της «τουρκικής μειονότητας» της Θράκης κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αφορμή για την διατύπωση των κατηγοριών σε βάρος της Ελλάδας αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. Ωστόσο ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί σε γραπτή του δήλωση κάνει λόγο για «νέα εμπόδια» σε βάρος της μειονότητας, υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας και καταπιεστικές αποφάσεις που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει ακόμη οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με το πρόσχημα της ανεπαρκούς μαθητικής δύναμης. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον σε 76.

Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Τουρκικό Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στη σταδιακή αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης.

Καλούμε εκ νέου την Ελλάδα, η οποία αποφεύγει να εφαρμόσει τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, καθώς και τις συστάσεις των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της».