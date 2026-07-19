Μουντιάλ: Οπαδοί της Αργεντινής και της Ισπανίας κατέκλυσαν τη Νέα Υόρκη και έστησαν πάρτι

H Νέα Υόρκη σε ρυθμούς τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χιλιάδες οπαδοί της Ισπανίας και της Αργεντινής πλημμύρισαν κεντρικά σημεία της, κάνοντας… προθέρμανση για τον κορυφαίο αγώνα στο Μουντιάλ του 2026.

Η πρωταθλήτρια κόσμου του 2022, Αργεντινή, αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης 2024, Ισπανούς στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ, με στόχο το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο.

Από το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) χιλιάδες φίλαθλοι της Αργεντινής μετέτρεψαν την Times Square σε μία γαλαζόασπρη θάλασσα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, με πρόσωπα βαμμένα στα χρώματα της χώρας, τύμπανα, σημαίες και συνθήματα για τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Ανάλογη εικόνα είδαμε και από τους φίλους της Ισπανίας. Οι οπαδοί της “ρόχα’ έβαψαν κόκκινα τα πρόσωπά τους, φόρεσαν φανέλες και κασκόλ της εθνικής κασκόλ της ομάδας, κράτησαν ρέπλικες του τροπαίου του Μουντιάλ και δημιούργησαν μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.

Μερίδα οπαδών των Ισπανών συγκεντρώθηκε έξω από την εμβληματική έδρα των πρωταθλητών του ΝΒΑ, New York Knicks, Madison Square Garden, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών.

Η Αργεντινή στοχεύει στο repeat και την 4η κατάκτηση τροπαίου Μουντιάλ, ενώ η Ισπανία θέλει να πανηγυρίσει για 2η φορά την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου.