Περού: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ

Σε πέντε ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή των Άνδεων στο Περού, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα, Κυριακή (19/7).

Ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 21 ανθρώπων, καθώς έπληξε την πόλη Τσόνγκος Μπάχο, περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Λίμα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 24 χιλιόμετρα.

«Ο σεισμός κατέστρεψε το σπίτι μας. Εδώ υπάρχουν πολλά σπίτια από πλίνθους που κατέρρευσαν», δήλωσε ένας κάτοικος του Τσόνγκος Μπάχο που μίλησε χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στο τηλεοπτικό δίκτυο N.

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους του σεισμού αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλά σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι κατασκευασμένα από πλίνθους ή από ένα μείγμα ξύλου, καλάμου και λάσπης που ονομάζεται «κίντσα», ορισμένα σημεία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο στρατηγός Λουίς Βάσκες, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Άμυνας.

«Καταστράφηκαν 48 σπίτια και 300 άνθρωποι έμειναν άστεγοι», ανέφερε.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού» — ένα τόξο έντονης σεισμικής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Οι σεισμολόγοι αναφέρουν ότι το Περού βιώνει τουλάχιστον 400 σεισμούς ετησίως, τα τρία τέταρτα των οποίων είναι τόσο αδύναμοι που οι άνθρωποι δεν τους αισθάνονται.