Χάλκινο μετάλλιο η Ελλάδα των τριών Πατρινών στο Βαλκανικό πρωτάθλημα (ΒΙΝΤΕΟ)

Την τρίτη θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 κατέκτησε η Εθνική μας ομάδα, αφού επιβλήθηκε του Μαυροβουνίου με 14-11, στον μικρό τελικό, που διεξήχθη στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, το πρωί της Κυριακής (19/7).

Το συγκεκριμένο τουρνουά ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα (3-9/8) που θα γίνει στο Ζάγκρεμπ και ο πατρινός Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Λαμπάτος είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, αναμεσά τους και δύο από τον ΝΟΠ, Τουντόπουλο και Ζαφείρη.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, το ελληνικό συγκρότημα επέβαλλε τον ρυθμό του, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να φθάσει σε μια άνετη νίκη.

Οι Μαυροβούνιοι ξεκίνησαν πιο δυναμικά τον αγώνα αφού προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο εξάλεπτο και 5-3 στο δέκατο λεπτό. Στη συνέχεια, όμως, οι διεθνείς μας παρουσίασαν καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και με σερί 3-0 κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 6-5 (20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου).

Μάλιστα, στο δεύτερο ημίχρονο, με όπλο την άμυνά τους, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και αύξησαν τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (13-9), τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο μικρός τελικός.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ 11-14

Εξάλεπτα: 2-2, 3-4, 3-5, 3-3

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Λαμπάτος): Κολοκοτρώνης, Φιλιππίδης 1, Αλμπέρτης, Καραλής 3, Ζαφειρίου 3, Κρασάκης, Λίτινας 1, Μισεντζής, Ηλιάκης 2, Ειρηνάκης, Ζουμπουλιάς 2, Διονύσης Τουντόπουλος 2, Μπέρδος, Ηλίας Ζαφείρης.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής (19/7)

(Θέσεις 7-8) Βουλγαρία - Βόρεια Μακεδονία 21-3

(Θέσεις 5-6) Τουρκία – Ρουμανία 14-15 (κ.αγ. 10-10, πεν: 4-5)

(Θέσεις 3-4) Μαυροβούνιο – ΕΛΛΑΔΑ 11-14

(Τελικός) Σερβία - Ουγγαρία 13-15

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1) Ουγγαρία

2) Σερβία

3) ΕΛΛΑΔΑ

4) Μαυροβούνιο

5) Ρουμανία

6) Τουρκία

7) Βουλγαρία

8) Βόρεια Μακεδονία

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Λαμπάτου: