Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν ένα βήμα πιο κοντά σε γενικευμένο πόλεμο - Πώς κατέρρευσε μέσα σε λίγες μέρες η εκεχειρία

Τα κράτη του Κόλπου παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την αναζωπύρωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο δυνάμεις να βρίσκονται ακόμα πιο κοντά σε μια γενικευμένη σύρραξη, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, κατά τη διάρκεια ιρανικού πυραυλικού πλήγματος.

Ήταν οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν από εχθρικά πυρά μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ιράν και την έναρξη νέων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στις τάξεις του αμερικανικού στρατού ανέρχεται πλέον σε 16 από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο. Ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται, μετά τον βομβαρδισμό, την Παρασκευή, στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία όπου φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις.

Ένα μοτίβο επιθέσεων και αντεπιθέσεων είναι βαθιά ριζωμένο, όπως σημειώνει το CNN, με την πρόσθετη επιπλοκή της αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων του Ιράν, των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να σπάσουν τον αποκλεισμό εναντίον τους.

Ακολουθεί το χρονικό των εξελίξεων από τις αρχές Ιουλίου σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού δικτύου:

1 Ιουλίου: Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συναντώνται στη Ντόχα του Κατάρ για έμμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, οι επαφές σημειώνουν «θετική πρόοδο».

7 Ιουλίου: Το Ιράν ανοίγει πυρ εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα χωρικά ύδατα του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν ως «αντίποινα».

8 Ιουλίου: Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με «συντριπτικά αντίποινα» στις αμερικανικές επιθέσεις. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοινώνουν ότι έπληξαν 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, χαρακτηρίζει το Ιράν «κακούς και άρρωστους ανθρώπους» και δηλώνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης «δεν ισχύει πλέον». Λίγες ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων.

9 Ιουλίου: Η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Η CENTCOM αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους. Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN ότι οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζονται.

10 Ιουλίου: Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν, ωστόσο διευκρινίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει ενημερώσει την Τεχεράνη πως η εκεχειρία θεωρείται ότι έχει λήξει. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «ολοκληρωτική άμυνα» σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν.

11 Ιουλίου: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν όρο του Μνημονίου Κατανόησης που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

12 Ιουλίου: Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοινώνουν ότι κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ, αφού προηγουμένως έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέα πλήγματα, επιμένοντας ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά.

13 Ιουλίου: Οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του Ιράν, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς. Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ακολουθούν νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

14 Ιουλίου: Το IRGC ανακοινώνει ότι «έπληξε και ακινητοποίησε» δύο «ανεξέλεγκτα υπερδεξαμενόπλοια». Το βρετανικό UK Maritime Trade Operations αναφέρει ότι δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πυραυλικές επιθέσεις ενώ διέρχονταν από τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών.

15 Ιουλίου: Η Τεχεράνη ανακοινώνει ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από αμερικανικά πλήγματα. Ως αντίποινα, δηλώνει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία.

16 Ιουλίου: Ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει την Τεχεράνη, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι επιθέσεις σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας και του Κουβέιτ ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν ιρανικά πλήγματα. Το ίδιο βράδυ, οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέες επιθέσεις σε όλο το Ιράν.

17 Ιουλίου: Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κατάρ αναφέρουν νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων. Το Κουβέιτ δηλώνει ότι επλήγη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τα πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι στόχευσε αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία, κάτι που διαψεύδουν τόσο Αμερικανοί όσο και Σύροι αξιωματούχοι. Παράλληλα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στην Ιορδανία από ιρανική επίθεση, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

18 Ιουλίου: Αμερικανικά πλήγματα προκαλούν ζημιές σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία ανακοινώνουν ότι ενεργοποίησαν την αεράμυνά τους ή απέκρουσαν νέες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κουβέιτ κάνει λόγο για πλήγμα σε ακόμη μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης.

19 Ιουλίου: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Εκρήξεις ακούγονται στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν πολλαπλές ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις.

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα με κλιμακούμενη σφοδρότητα

Οι αμερικανικές στοχοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες περιλαμβάνουν σήραγγες, δρόμους, γέφυρες και σιδηροδρόμους, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης – εντείνοντας την ανησυχία ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί.

Οι θάνατοι των δύο στρατιωτικών επισφράγισαν μία εβδομάδα κλιμακούμενων επιθέσεων, οι οποίες υπονόμευσαν ό,τι είχε απομείνει από τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Τραμπ με το Ιράν τον περασμένο μήνα και η οποία υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στον πόλεμο.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κρίσιμες υποδομές, όπως γέφυρες και εγκαταστάσεις ύδρευσης, τόσο στο Ιράν όσο και σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου.

Οι ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία, στις οποίες σκοτώθηκαν οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί, ήταν οι τέταρτες μέσα σε πέντε ημέρες στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία του αραβικού κράτους ως βάσης φιλοξενίας αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ενδεικτικό της αναταραχής που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή είναι η διευκρίνηση στην οποία προχώρησαν οι ιορδανικές αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις προηγούμενες ώρες, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω “συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής”, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς την Κυριακή ότι έπληξε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης που θεωρούνται υπεύθυνες για την επίθεση κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα στο Κουβέιτ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία. Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν επίθεση μία πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επεξεργασίας νερού. Ο στρατός της Ιορδανίας ανέφερε την Κυριακή ότι αναχαίτισε εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα έπληξαν περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων οι πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και το νησί Κεσμ. Σε όλες αυτές τις περιοχές βρίσκονται ναυτικές και στρατιωτικές υποδομές, τις οποίες το Ιράν χρησιμοποιεί για να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Ανάμεσα στα πλήγματα που πέτυχαν οι ΗΠΑ στο Ιράν ήταν και ο χώρος όπου κατασκευάζεται από το 2022 ο πυρηνικός σταθμός Νταρχοβίν, στην επαρχία Χουζεστάν, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπηρεσία καταδίκασε την αμερικανική επίθεση, η οποία, όπως ανέφερε, σημειώθηκε περίπου στις 03:39 τοπική ώρα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε “ατύχημα” στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε “ατύχημα” αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας “επικίνδυνης διαδρομής”, ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

“Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα”, προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.