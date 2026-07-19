Voucher παιδικοί σταθμοί 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση τη Δευτέρα

Ξεκίνησε από χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο του β' κύκλου του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Οι αιτήσεις για το voucher γίνονται με βάση το ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου παίρνουν σειρά τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5 - από 20/07 έως 21/07.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9 - από 22/07 έως 23/07, ενώ όλοι οι ΑΦΜ καταθέτουν αιτήσεις από 24/07 έως 05/08.

Σημαντική διαφοροποίηση στον νέο κύκλο αποτελεί η κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες πλέον θα μπορούν να λάβουν voucher για τη φιλοξενία των παιδιών τους χωρίς να εξετάζεται το εισόδημά τους.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων vouchers προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.

Με τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers που καλύπτονται από τους πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 35.000 ευρώ, για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν προβλέπεται πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, για τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία, μέσω υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.