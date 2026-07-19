Μια γυναίκα: Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της νέας δραματικής σειράς του Alpha

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή του στην ελληνική μυθοπλασία και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρουσιάζοντας τη δραματική σειρά «Μια γυναίκα», με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά.

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η ηθοποιός αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο μιας μητέρας που καλείται να μεγαλώσει μόνη τα δύο παιδιά της, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της.

Στο πλευρό της Δανάης Παππά θα βρεθούν οι Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης και Νικολέτα Καρρά, ενώ τον ρόλο του Κωστή υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Η σειρά βασίζεται στην πολυβραβευμένη ιαπωνική παραγωγή «Woman», σε σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, σενάριο της Δώρας Μασκλαβάνου και παραγωγή Primavisione.

Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης, ενώ το ομώνυμο τραγούδι ερμηνεύει η Μαρία Παπαγεωργίου σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.



