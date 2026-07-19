Φινάλε με 13 μετάλλια στη Θήβα για τους Αχαιούς!- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με 13 μετάλλια για τους Αχαιούς αθλητές, έπεσε η αυλαία στη Θήβα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α (Κ16).

Την 2η ημέρα των αγώνων είχαμε νταμπλ μεταλλίων από τον Κούρο Πατρών, με Κασούμη και Οικονομόπουλο, ενώ στο βάθρο ανέβηκε τόσο η Τσαχλή του Ατλαντα όσο και η μικτή σκυτάλη της Ολυμπιάδας.

Αναλυτικά ο πλήρης απολογισμός των 26 αθλητών από την Αχαΐα που πήραν μέρος στο πρωτάθλημα.

* 1ος Εμμανουήλ Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 25.44.27.

* 2ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.47 w+3,0.

* 2ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.33.65.

* 3ος ο Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στο όκταθλο με 5.485β. (9.91, 6.10μ., 9.85μ., 1.63μ., 14.52, 24.97μ., 3.14.03).

* 3ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.41.98. 5ος στα 300μ. με 37.91.

* 3ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 2.000μ. με 5.52.75.

* 3ος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.41.98.

* 4ος Μίκι - Δημήτρης Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 2.000μ. στιπλ με 6.16.80.

* 6ος Γιώργος Καραχάλιος (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 9.34.

* 9ος Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στον δίσκο με 38.40μ.

* 12ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 600μ. με 1.33.84.

* 1η Νικολίτσα Σαμίκου (Ατλας) στα 300μ. με 40.55.

* 2η Aθανασία Τσαχλή (Άτλας Πατρών) στα 80μ. με 9.97 w+2,6.

* 2η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 15.42.12.

* 2η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 300μ. με 41.03.

* 3η Μαρία Κωτσιάντη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.41.98. 6η στα 600μ. με 1.39.45.

* 3η Μαρία Τσάκωνα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.41.98.

* 4η Γεωργία - Ελένη Σκεπετάρη (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα Β') στα 3.000μ. βάδην με 15.58.81.

* 6η Αλεξάνδρα Τρίγκα (Αθλόραμα - παγκορασίδα Β') στα 3.000μ. βάδην με 16.14.72.

* 7η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 300μ. με 42.54.

* 7η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 32.51μ.

* 9η Μαρία Δανιήλ (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 16.56.22.

* 9η Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα) στο μήκος με 5.15μ. 10η στο τετραπλούν με 13.16μ.

* 10η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2.000μ. στιπλ με 8.13.66μ.

* 11η Χριστιανα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.12.79.

* 12η Αδαμαντία Σέρμπου (ΓΣ Δύμης - παγκορασίδα Β') στα 3.000μ. βάδην με 17.41.16.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

Στα μέχρι στιγμής διεξαχθέντα αγωνίσματα έχουμε:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

* 4ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.32.6.

* 9ος Δημήτριος Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.56.6.

* 14ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.07.2

* 45ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.56.7.

* 54ος Κυριάκος Αβραμίδης (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.19.9.

* 86ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.27.7.

* 87ος Δημήτριος Μπαύλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.31.2.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 33η Παρασκευή Κυριαζίδη (Άτλας) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.55.7.

* 34η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.56.0.

* 38η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.58.9.

* 42η Μαρία Κωτσιανίτη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.03.2.

* 47η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.08.9.

* 48η Μαριάνθη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.09.6.

* 62η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.30.0.

* 82η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.59.9.

* 88η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ ανωμάλου με 10.07.8.

Η πρώτη φάση

Στους αγώνες της πρώτης φάσης, που έγιναν σε ομίλους ανά την Ελλάδα, είχαμε τις εξής συμμετοχές:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

* 1ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.52. 2ος στο όκταθλο με 6.268β.

* 1ος Μανώλης Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.13.54.

* 2ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 4ος στα 300μ. με 37.56.

* 2ος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 21ος στα 300μ. με 41.07.

* 2ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 26.30.81.

* 3ος Μίκι - Δημήτρης Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 2.000μ. στιπλ με 6.23.40. 13ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 3ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 2.000μ. με 5.55.30.

* 5ος Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 14.58. 5ος στο όκταθλο με 5.357β.

* 8ος Γιώργος Καραχάλιος (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 9.55 (9ος στον προκριματικό με 9.71).

* 8ος Κώστας Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στον δίσκο με 38.22μ. (7ος στον προκριματικό με 38.60μ.). 8ος στο ακόντιο με 38.31μ.

* 10ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 600μ. με 1.33.00.

* 12ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 2.000μ. με 6.25.57.

* 13ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25ος στα 150μ. με 20.01.

* 13ος Παναγιώτης Σταμίρης (Ολυμπιάδα) στα 2.000μ. με 6.25.85.

* 14ος Σωτήρης Γιαννάδης (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 22ος στα 300μ. με 41.14.

* 14ος Ανδρέας Βασιλόπουλος (Κούρος) στο μήκος με 4.61μ.

* 14ος Διαμαντής Πέτρου (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 15ος Κωνσταντίνος Καραμάνος (Φιλαθλητική) στη σφαίρα με 6.14μ.

* 26ος Θεόφιλος Πετσάλης (Αθλόραμα) στα 1.000μ. με 3.15.27.

* Δεν εκκίνησε Βασίλης Θεοφυλακτόπουλος (Αθηνόδωρος) στον δίσκο.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 1η Γεωργία - Ελένη Σκεπετάρη (Ολυμπιάδα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 1η Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας) στα 300μ. με 40.59.

* 2η Μαρία Κωτσιάντη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 3η στα 600μ. με 1.40.10.

* 2η Αλεξάνδρα Τρίγκα (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.57.73.

* 2η Αθανασία Τσαχλή (Ατλας) στα 80μ. με 10.09 (2η στον προκριματικό με 10.24).

* 2η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 35.55μ. 8η στη σφαίρα με 10.38μ. (12η στον προκριματικό με 10.31μ.).

* 2η Μαρία Τσάκωνα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 16η στα 300μ. με 43.81.

* 3η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 300μ. με 41.84. 14η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 3η Λυδία Πετσάλη (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.00.99.

* 4η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 300μ. με 42.34. 13η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 5η Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα) στο τετραπλούν με 13.27μ. (12η στον προκριματικό με 12.73μ.). 5η στο μήκος με 5.29μ. (12η στον προκριματικό με 4.92μ.)

* 5η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 6η Κατερίνα Σοφατζιδέλη (Αρίων) στα 80μ. με 12.85 (7η στον προκριματικό με 12.94).

* 7η Δήμητρα Κανελλοπούλου (ΓΣ Δύμης) στο ακόντιο με 28.99μ.

* 8η Αδαμαντία Σέρμπου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.39.83.

* 8η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2.000μ. στιπλ με 8.07.89.

* 9η Δήμητρα Φωτοπούλου (Αρίων) στα 80μ. με 13.11 (9η στον προκριματικό με 13.03). 9η στο έξαθλο με 3.698β.

* 9η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.12.51.

* 9η Μαρία Δανιήλ (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.22.81.

* 10η Χαρίκλεια Ζεντέφη (Αθηνόδωρος - Παγκορασίδα Β’) στο ακόντιο με 24.66μ.

* 11η Μαρία Πατακιάρα (Αρίων) στα 80μ. με 13.19 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 11η Θεώνη Τρίγκα (Αθλόραμα) στα 3.000μ. βάδην με 17.29.36.

* 12η Μαριάνθη - Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.13.85.

* 13η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25η στα 300μ. με 45.22.

* 13η Ναταλία Τζουραμάνη (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.41.48.

* 14η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 40ή με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 14η Ασπασία Αντωνοπούλου (Φλόγα) στα 300μ. με 43.61.

* 14η Νεφέλη Παπαχρήστου (Κούρος) στα 300μ. εμπ. με 51.43.

* 15η Μαρία Τούσκου (Αρίων) στα 80μ. με 13.59 (14η στον προκριματικό με 13.56).

* 15η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή) στα 3.00μ. βάδην με 18.44.27.

* 16η Ιωάννα Καταπόδη (Αθλόραμα) στα 80μ. με 13.72 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 17η Ηλέκτρα - Γεωργία Μουστάκα (Κούρος) στα 80μ. με 13.77.

* 19η Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.17.26.

* 19η Αγγελική Νιφόρα (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στη σφαίρα με 9.93μ.

* 25η Ελένη Σισμανίδη (Φλόγα) στα 150μ. με 20.77.

* 26η Λυδία Πολίτη (Αίολος) στα 600μ. με 1.48.25.

* 28η Μαρία Καρνάτσου (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Δήμητρα Σπηλιοπούλου (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Σπυριδούλα - Βασιλική Ζάγκλα (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 47η στα 80μ. με 11.28.

* 28η Δέσποινα Πλατανίτη (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 31η στα 150μ. με 21.06.

* 33η Ανδριάνα Τσάβου (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 8.86μ.

* 36η Παρασκευή Κυριαζίδη (Ατλας) στα 1.000μ. με 3.23.70.

* 38η Μαρκέλλα Καριωτέλλη (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ναταλία Καϊάφα (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ευθυμία Αναγνωστοπούλου (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36. 41η στα 1.000μ. με 3.25.62.

* 38η Αθηνά Γεωργάντζα (Ακρος) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 40ή Δέσποινα Κάβουρα (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Μαρία - Ιζαμπέλα Παππά (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Αδαμαντία Μπατάλη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 43η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 600μ. με 1.52.35.

* 46η Αληθινή Ρόζη (Ατλας) στα 150μ. με 22.42

* 47η Βασιλική Καούρη (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.27.94.

* 60ή Μεταξία Γαλάνη (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 11.70μ.

* Δεν εκκίνησε Ιρις - Παναγιώτα Ευσταθιάδη (Αθηνόδωρος) στο ύψος και στο μήκος.