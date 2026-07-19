Λυγιά Βαρθολομιού: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε μαντρότοιχο - Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Λυγιά Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνειού, ύστερα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε μαντρότοιχο.

Άμεσα δυνάμεις της ΠΥ Λεχαινών μετέβησαν στο σημείο με επικεφαλής το διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη και με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλώβισαν τους τραυματίες.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άντρας και μια γυναίκα με τον πρώτο να φαίνεται πιο σοβαρά τραυματισμένος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από την Αστυνομία.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

πηγή ilialive.gr