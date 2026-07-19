Τελικός Κυπέλλου: Προπονητές εναντίον ΔΕΥΑΠ

Επιτροπή Πρωταθλήματος
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εργαζομένων, το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων Πατρέων, ο Σύνδεσμος Διαιτητών-Κριτών Αχaϊας και ηΕ ΣΚΑ-Η, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό μεταξύ των ομάδων:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΔΗΜΟΣ/ΔΕΥΑΠ »
Ραντεβού την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παν. Αλεξιώτισσας»
Θα ακολουθήσουν απονομές, αναμνηστικά σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.
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