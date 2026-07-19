Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Τελικός Κυπέλλου: Προπονητές εναντίον ΔΕΥΑΠ

Τελικός Κυπέλλου: Προπονητές εναντίον ΔΕΥΑΠ

Επιτροπή Πρωταθλήματος

 

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Μπάσκετ  Εργαζομένων, το   Τμήμα  Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς  του Δήμου Πατρέων Πατρέων, ο Σύνδεσμος Διαιτητών-Κριτών Αχaϊας και ηΕ ΣΚΑ-Η, σας  προσκαλούν  να παρακολουθήσετε  τον  μεγάλο  τελικό  μεταξύ  των   ομάδων:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ  -  ΔΗΜΟΣ/ΔΕΥΑΠ »

Ραντεβού την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παν. Αλεξιώτισσας»

Θα ακολουθήσουν απονομές, αναμνηστικά  σε όλες τις  ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πρωτάθλημα εργαζομένων Μπάσκετ Τελικός Κυπέλλου
Sports
Μπάσκετ
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1 \u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03b6\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd","\u039c\u03c0\u03ac\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4","\u03a4\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u039a\u03c5\u03c0\u03ad\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5"]
838584
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports