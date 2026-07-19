Τελικός Κυπέλλου: Προπονητές εναντίον ΔΕΥΑΠ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εργαζομένων, το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων Πατρέων, ο Σύνδεσμος Διαιτητών-Κριτών Αχaϊας και ηΕ ΣΚΑ-Η, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό μεταξύ των ομάδων:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΔΗΜΟΣ/ΔΕΥΑΠ »

Ραντεβού την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παν. Αλεξιώτισσας»

Θα ακολουθήσουν απονομές, αναμνηστικά σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.