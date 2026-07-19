Η Κ19 της Ελλάδας κατέκτησε το European Rugby League!

Μια σπουδαία στιγμή για το ελληνικό Rugby League γράφτηκε στην ιστορία, καθώς η Εθνική Ομάδα Κ19 της Ελλάδας κατέκτησε το European Rugby League U19 Shield, αναδεικνυόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία της.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με τον απόλυτο απολογισμό, πετυχαίνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και αποδεικνύοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα απέναντι στους αντιπάλους της. Στον τελικό, η Ελλάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας τη Νορβηγία με το εκκωφαντικό 94-6, αποτέλεσμα που αποτυπώνει τη διαφορά ποιότητας και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες του αθλήματος.

Η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι League και επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο του αθλήματος στη χώρα μας. Παράλληλα, αναδεικνύει το ταλέντο, το πάθος και τη σκληρή δουλειά των νεαρών αθλητών που εκπροσώπησαν επάξια τα ελληνικά χρώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το European Rugby League U19 Shield αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανάπτυξης του αθλήματος, ενώ πάνω από αυτήν βρίσκεται το ανώτερο επίπεδο της διοργάνωσης, το European Rugby League U19 Championship, στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Η φετινή επιτυχία της Ελλάδας δείχνει ότι το ελληνικό Rugby League βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.