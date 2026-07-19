Πάτρα: Κάλεσμα για κινητοποίηση υπέρ της ενίσχυσης του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων καλούν φορείς και η Δημοτική Αρχή Πατρέων την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Αφορμή αποτελεί η συνεχιζόμενη υποστελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος, με τους συμμετέχοντες να ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική στήριξη του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Το Ακτινολογικό Τμήμα του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων βρέθηκε να μην εφημερεύει από την Παρασκευή. Το νοσοκομείο είχε μείνει με 2 ακτινολόγους εδώ και έναν χρόνο, όταν λόγω της υπερεφημέρευσης ο τρίτος είχε παραιτηθεί, ενώ τώρα η μία και μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου που έχει απομείνει καλύπτει το πρόγραμμα του μήνα με την ευκαιριακή συμμετοχή δύο ιδιωτών parttime ακτινολόγων.

Ένα μήνα μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας για την άμεση ενίσχυση του Ακτινολογικού Τμήματος, του μοναδικού Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας, η κατάσταση παραμένει ίδια και χειρότερη.

Όσο και αν η κυβέρνηση της ΝΔ διαφημίζει το «νέο ΕΣΥ», με φιέστες και βραβεύσεις, η ίδια η πραγματικότητα τη διαψεύδει.

Δεν λείπουν οι ειδικότητες όπως θέλουν να μας πείσουν! Το «νέο ΕΣΥ» έχει εξουθενωμένους και κακοπληρωμένους γιατρούς, που στέλνει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να μπαλώσουν τρύπες, σπρώχνεται στην εμπορευματοποίηση και θέλει ασθενείς πελάτες. Και έχουν ευθύνη τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή την κατάσταση με τους γιατρούς να παραιτούνται, αφού εργάζονται υπό επισφαλείς για τους ασθενείς συνθήκες, προσπαθώντας να κρατήσουν όρθιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το κίνητρο για τους γιατρούς είναι να μπορούν να νοσηλεύουν τους ασθενείς και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες, σε νοσοκομεία πλήρως στελεχωμένα, δημόσια και δωρεάν, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς Η λύση βρίσκεται στην ικανοποίηση των αιτημάτων της Ε.Ι.Ν.Α για μισθολογική, εργασιακή και επιστημονική αναβάθμιση και μάλιστα με κατεπείγουσες διαδικασίες!

Τους το ξαναλέμε! Τα παιδιά της πόλης μας, αλλά και όλης της Δυτικής Ελλάδας έχουν ανάγκη ένα πλήρως στελεχωμένο, σύγχρονο Παιδιατρικό Δημόσιο και Δωρεάν Νοσοκομείο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μπορεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια.

Η Δημοτική Αρχή συμμετέχει στη σύσκεψη φορέων που καλεί η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30μμ στην Ιχθυόσκαλα και καλεί στην κινητοποίηση στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου την Πέμπτη 23 Ιούλη στις 7.30μμ για την ενίσχυση του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδάνειου!".