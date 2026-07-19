Οι “Πέρσες” του Αισχύλου γέμισαν το Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου φιλοξενήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου.

Ο λόγος για τη θεατρική παράσταση “Πέρσες” του Αισχύλου, ο οποίος ως αυτόπτης μάρτυρας της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιούργησε ένα «σκηνικό ρεπορτάζ» πολέμου, μόλις οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή, με 22 ανθρώπους να περιμένουν το άγγελμα της καταστροφής που συντελέστηκε.

Στη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου μέσα από την ερμηνεία, την κίνηση και το χορό αναδείχθηκαν ο φόβος, η απώλεια και σώματα που μαζί με τη σκέψη παρέλυσαν, με το στοιχείο του θρήνου να είναι το μόνο που απέμεινε.

Θρήνος συλλογικός, επίμονος, αδιαπραγμάτευτος. Για τους νεκρούς. Για το παρελθόν που χάθηκε. Για το μέλλον που βυθίστηκε μαζί τους.Στο επίκεντρο της παράστασης βρέθηκε ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια και η τραγωδία των ηττημένων.

Ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσέγγισε το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και καίρια σύγχρονα ζητήματα.

Οι εξαιρετικές ερμηνείες της Μαρίας Ναυπλιώτου, του Δημήτρη Καταλειφού, του Αναστάση Ροϊλόυ του Σταύρου Σβήγκο και η δυναμική παρουσία του Χορού, καθήλωσαν τους φίλους του θεάτρου οι οποίοι και τις δύο ημέρες γέμισαν το θερινό θέατρο.

Τις παραστάσεις παρακολούθησαν, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάυλος Σκούρας, ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ – Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού, Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.