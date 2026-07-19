Κυψέλη: Μυστήριο με τη νεκρή στη βαλίτσα - Τι ψάχνουν, πού στρέφονται οι έρευνες, καθοριστική η νεκροψία

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό που εικάζουν ότι ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο θρίλερ της Κυψέλης.

Η σορός της γυναίκας που εκτιμάται ότι είχε πεθάνει 6 με 7 ημέρες πριν βρεθεί και παρόλα αυτά η σορός της είχε υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις, βρέθηκε χθες το μεσημέρι από άτομο που μαζεύει πλαστικά και τα πάει στους κάδους ανακυκλώσεις και η έντονη μυρωδιά τον οδήγησε σε συγεκριμένο σημείο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στο σοκαριστικό εύρημα.

Η γυναίκα έχει πορτοκαλί μαλλιά, πιασμένα κότσο, ύψος περίπου 1,60 και εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 ετών. Η σορός της ήταν τοποθετημένη σε σακούλα και εν συνεχεία τη βαλίτσα.

Με τη μακροσκοπική εξέταση δεν φαίνεται να είχε σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και τις απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει αύριο.

Κρίσιμη η νεκροψία

Η νεκροτομή και οι απαντήσεις που θα δώσει αναμένεται να είναι καταλυτικές για την ώρα θανάτου, στοιχείο κρίσιμο για να ξεκλειδώσει τις έρευνες και να βοηθήσει τους αστυνομικούς να ψάξουν συγκεκριμένες ώρες στις κάμερες της περιοχής.

Τι ψάχνουν από την ΕΛΑΣ

Οι άνδρες του ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αναζητήσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ σημαντικές κρίνονται οι καταθέσεις γειτόνων αλλά και ατόμων που σύχναζαν εκεί, καθώς είναι ένας χώρος που συχνάζουν τοξικομανείς και άστεγοι.

Οι αστυνομικοί θα ψάξουν τη λύση του μυστηρίου και στις εξαφανίσεις που έχουν δηλωθεί τελευταία αλλά και από τον χώρο των τοξικομανών, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκεται για κάποια χρήστη που κατέληξε και άτομα που την βρήκαν να αποφάσισαν να αποκρύψουν έτσι τη σορό της.

Απομακρύνεται το σενάριο να πρόκειται για την Κινέζα που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να πρόκειται για την Κινέζα που έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα, φαίνεται ότι είναι ένα σενάριο που απομακρύνεται και δεν μοιάζει πιθανό, για πολλούς λόγους. Ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί μέχρι να υπάρξουν επίσημες απαντήσεις.